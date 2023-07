Guldensporenviering op Groeningekouter: “We moeten Vlaanderen laten schitteren”

Vandaag is het 11 juli, de Vlaamse feestdag. De officiële plechtigheid vond traditiegetrouw de avond voordien plaats op de Groeningekouter, een organisatie van het Guldensporencomité Kortrijk. Tijdens de plechtigheid werd ook de achtste Groeningeprijs uitgerekt. Die ging naar Broodjeszaak Noen van Jolien Morjean.

Journalist, docent en historicus Rolf Falter mocht als eerste op het podium. Hij had het over de hedendaagse betekenis van 1302, waar hij een boek over schreef. “Het was simpel gezegd een veldslag tussen Vlamingen te voet en het Franse ridderleger te paard. Die dag gebeurt het ondenkbare: een geïmproviseerde strijdmacht van Vlamingen, een voetleger vooral, verslaat het ridderleger te paard van de Franse koning Filips de Schone. Het is een kantelmoment in de geschiedenis van West-Europa. Eigenlijk was dit het begin van een emancipatiestrijd van de gewone man tegenover geestelijkheid, adel en koning”, zegt Falter.

“Op veel plaatsen zegt men tegen de middagtijd ‘noene’” – Jolien Morjean van broodjeszaak Noen

Na de bloemenhulde aan het monument op de Groeningekouter werd de achste Groeningprijs uitgereikt, een initiatief van het Guldensporencomité. “We bekronen met de prijs een handelszaak die afgelopen jaar met een originele Nederlandstalige naam werd opgericht in Kortrijk. Die naam verwijst naar de activiteit van de zaak of houdt verband met de geschiedenis van het pand en/of de omgeving”, aldus Luc Vandorpe. Dit jaar ging die prijs naar Broodjeszaak ‘Noen’ van Jolien Morjean. “Verrast tot en met. Ik was al verwonderd dat ik genomineerd was, en win dan nog eens ook”, glimlacht Jolien. “De broodjeszaak is enkel over de middag open en op sommige plaatsen in West-Vlaanderen en zeker hier, zegt men ‘noene’ tegen de middagtijd: ‘Het is over de noene, we gaan van noene iets vroeger eten’, enzovoort. De naam van de zaak Noen lag dus een beetje voor de hand.” De andere genomineerden waren Café Patron van en Henri De Roo, en kinderdagverblijf Het Darteltje van Jatyana Pluym en Frederick Bovyn.

“We hebben onze cultuur en onze technologie is de toekomst. Het vertrouwen in de politiek moet hersteld worden” – Vlaamse minister – president Jan Jambon

Broosheid van het leven

Daarna was het de beurt aan Vlaams minister-president Jan Jambon. Hij zei dat onze maatschappij wat rust kan gebruiken na de zware jaren die we achter de rug hebben. “De coronacrisis toonde ons de broosheid van het leven. Maar we vochten terug: ik geloof in de sterkte van onze toekomst met onze sterke technologie, vernieuwing en innovatie op allerlei gebieden”, duidt Jambon. ”Vlaanderen staat in veel dingen aan de top in Europa of in de wereld. We spelen in de Champions League maar veel Vlamingen beseffen dat niet. De Canon toont wie en wat we zijn en wat we kunnen. We moeten daarop verder gaan en daarop blijven inzetten.” Jan Jambon brak in zijn speech een lans voor de democratie.

Vertrouwen in de politiek

“Ik ben er niet in geslaagd een wervend verhaal rond mijn regering te bouwen. Tegelijk waarschuwt ik voor negativisme en antipolitiek. Economisch en budgettair gaat het Vlaanderen voor de wind, ondanks opeenvolgende crisissen. En wie door de electorale naijver kijkt, ziet belangrijke beslissingen. De deelstaten zijn belangrijk. “Het is belangrijk dat Vlaanderen alle hefbomen in handen krijgt. De vraag is of gezond economisch beleid nog mogelijk is binnen een federaal keurslijf. De bevoegdheden mogen niet versnipperd blijven. We moeten Vlaanderen laten schitteren. We hebben onze cultuur en onze technologie is de toekomst. Het vertrouwen in de politiek moet hersteld worden.”