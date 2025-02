Guillaume en Laurent versterken brandweerkorps

Met Laurent Dardenne en Guillaume Beckaert is het Langemarkse brandweerkorps weer twee rekruten sterker geworden. Beiden hebben echter nog een lange opleiding en stage voor de boeg, maar daarbij kunnen ze rekenen op de steun van peters Dries Vanacker en Kris Ameye. “We anticiperen op enkele pensioneringen.”

Guillaume Beckaert (28) woont in de Madonna en heeft een relatie met Shannon Deput. “Vroeger was ik een jaar bij de jeugdbrandweer in Ieper en sedertdien heb ik dat altijd willen doen”, vertelt Guillaume. Doordat we verhuisden kon ik de jeugdbrandweer niet meer voortzetten, maar nu pik ik de draad weer op in Langemark. Mijn vader is ook brandweerman geweest. Het zit dus een beetje in de familie. Ik ben nog maar pas begonnen met mijn opleiding. Nu staan er nog twee jaar theoretische en praktische lessen te wachten, en dan nog een jaar stage.”

Laurent Dardenne (43) woont met Lynn Notable en kinderen Amber en Tibe in de Nieuwe Kalsijde, op een boogscheut van de kazerne.

Een echte familie

“Ik ben beroepsbrandweerman in de zone Wapi”, vertelt Laurent. “Dat staat voor Wallonie Picarde en omvat de steden Komen, Moeskroen, Doornik, tot aan de grens met Bergen. Ik vond het logisch om mij hier aan te melden als vrijwilliger, zeker als je zo dicht bij de kazerne woont. Het is altijd een droom geweest om bij de brandweer te gaan. De ontvangst in het korps was ook supergoed. Heel enthousiaste en sympathieke mensen. Je hebt echt het gevoel dat je in een familie terechtkomt.” Laurent en Guillaume staan er trouwens niet alleen voor. Ze kregen respectievelijk Kris Ameye en Dries Vanacker toegewezen als peters. “Tijdens de opleiding en stage die dus twee tot drie jaar duurt, krijgen ze iemand toegewezen – meestal een onderofficier – die hun stagebegeleider is, maar ook een soort vertrouwenspersoon binnen het korps die hen op weg helpt en aan wie ze van alles en nog wat kunnen vragen”, zegt postoverste Dominique Parmentier.

Dat brengt het totaal op 41 vrijwillige brandweermannen, onder wie twee officieren en negen onderofficieren. “Om voltallig te zijn, mogen we in principe met 36 personen zijn. Nu zijn we licht in overtal maar daarmee anticiperen we op enkele pensioneringen die er zitten aan te komen”, besluit Dominique Parmentier. (TOGH)