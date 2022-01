Guillaume Delobelle is nieuwe zaakvoerder van Fietsen Defresne: “Het is een enorm afwisselende job”

Guillaume Delobelle (26) uit Heestert neemt fietsen Defresne in Avelgem over van zijn voormalige werkgever Ben Defresne. Een uitdaging die ver weg ligt van de opleiding Toegepaste Fiscaliteit die hij volgde. “Maar tijdens mijn studie werkte ik hier al als jobstudent, en ik wist: dit is écht mijn ding.”

Guillaume had ongetwijfeld een andere carrière voor ogen toen hij aan zijn studie Toegepaste Fiscaliteit begon. “Rechtspraktijk was mijn specialisatievak. Ik heb onder meer stage gedaan bij een advocatenkantoor. Leuk, maar het bleek niet zo leuk te zijn als de vakantiejob die ik al jaren deed bij mijn nonkel, Ben Defresne.”

Guillaume draait al sinds 2017 mee als jobstudent bij fietsen Defresne, tijdens weekends en vakanties. “En dat was helemaal mijn ding. Het is een enorm afwisselende en veelzijdige job. Het ene moment herstel je fietsen, het andere moment zit je aan de computer of ontvang je klanten in de winkel. Samen met de klant op zoek gaan naar de fiets die perfect bij hem of haar past, en zorgen dat die daar uren plezier aan beleeft, dat doe ik supergraag.”

Hoofd leegmaken

Guillaume is zelf een fervente fietser. “Handig wel, zo heb je altijd een gespreksonderwerp met de klanten. En die merken ook wel dat ik weet waar ik over spreek, want ik doe het zelf heel vaak. Wat zo leuk is aan fietsen? Het is een ideale manier om je hoofd leeg te maken, en te sporten in de buitenlucht. Het is op zich ook een enorm afwisselende sport: je kan gewone tochtjes maken met een stadsfiets, de bergen in trekken met de mountainbike of echt diep gaan over lange afstand met een koersfiets. Er is voor iedereen wat.”

Na zijn studie begon Guillaume fulltime bij zijn nonkel en sinds 1 januari is de zaak nu ook van hem. “Het leek mijn nonkel een ideaal moment om de zaak over te laten. Hij blijft nog een tijdje werken, zodat hij me nog wat kan bijstaan waar nodig.”

Ruim aanbod

Fietsen Defresne is een begrip bij fietsliefhebbers in de regio. “Ik durf wel zeggen dat we een heel ruime keuze hebben. We hebben 200 fietsen in stock, en kunnen er 800 bestellen. Je moet ook best wel ver rijden om nog een even ruim aanbod te vinden in de wijde regio.”

Je vindt er ook fietsen voor elk budget. “Tot zelfs de échte toppers, fietsen van 10.000 euro, kunnen wielerliefhebbers hier terecht. Wie fietsen wil leasen bij ons, kan dat ook. Daarbij komt mijn fiscaliteitachtergrond nog van pas: ik kan ondernemers die hun personeelsleden fietsen willen geven perfect ondersteunen.”

