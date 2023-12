Privé

Guido Lazeure werd geboren op 29 december 1948 in Wulvergem. Hij is getrouwd met Annemie Leleu, met wie hij sinds 1976 in de Gildenstraat in Ieper woont. Samen hebben ze twee zonen en zeven kleinkinderen.

Loopbaan

Hij begon op zijn 19de als leerkracht lager onderwijs in het College van Ieper. Van 1980 tot aan zijn pensioen was hij directeur in de Sint-Jozefsschool.

Vrije tijd

Tijd maken voor de familie, Jefs Moaten, werkgroep ‘200 jaar Sint-Jozefsschool’ en reizen.