Guido vertrekt voor 5de keer naar Compostela

Op dinsdag 19 april vertrekt Guido Deleu (63) voor de vijfde keer naar Compostela. Telkens vertrok hij van op een andere plaats. De laatste keer moest hij zijn tocht staken, want door corona waren alle slaapplaatsen gesloten.

Na zijn tochten in 2010, 2013, 2017 en 2020 is het al de vijfde keer. Hij vertrekt dit keer vanuit Bilbao, waar hij start en eerst een stuk van de Camino del Norte doet. “Ik heb in 2013 al de Camino del Norte gedaan, en zou dan in Oviedo inpikken op de Camino Primitivo”, vertelt Guido. “Normaal gezien zal ik in totaal 630 km stappen, maar ik vermoed dat het er wel 650 zullen zijn. Op het laatste zal ik zo’n 2 dagen op de Camino Frances stappen.”

Corona

Nadat bij Guido net na zijn tocht van 2017 kanker vastgesteld werd, en hij in 2018 geopereerd werd is hij op 19 augustus 2020 weer vertrokken naar Irun om er de Camino del Salvador doen. Hij liet zich sponsoren t.v.v. vzw Time for Lyme.

“Op basis van getuigenissen van mensen die op stap waren, bleek corona geen probleem te vormen om de Camino te doen, dus ben ik vertrokken.”

Nadat ik echter eerst Baskenland en na enkele dagen ook het noorden van Spanje moest ontvluchten omdat de rode zones uitbreidden en vrijwel alles gesloten was, moest ik mijn tocht staken.”

Op 5 september 2020 was Guido weer in België.

Hij zou opnieuw naar Compostela gaan. “Dat was ik de mensen die me gesponsord hadden verplicht,” zegt hij. Guido stelde zijn tocht onmiddellijk uit tot 2022. “Ik dacht dat we tegen dan al lang niets meer zouden horen over corona…”

Spirituele

Aangezien Guido in 2020 tocht ‘de koninginnerit’ – dat is het hoogste en zwaarste stuk van de Camino Primitivo – kon doen, doet hij deze tocht niet opnieuw.

Normaal gezien zou hij op 10 mei in Santiago moeten aankomen. “Ik heb een vliegtuigticket naar Brussel gekocht voor 12 mei, maar ik kan het verplaatsen mocht ik vertraging hebben.”

Guido doet zijn camino’s om te wandelen en voor de belevenis. “Het sportieve en het avontuur zijn leuker dan een hele dag thuis te zitten en je kan er echt je hoofd leeg maken en uitwaaien. Hoe meer je afziet, hoe meer je je grenzen verlegt en aan niets meer denkt! De camino’s zijn interessant omdat er onderweg slaapplaatsen zijn. Het bedevaartsoord Santiago de Compostela heeft ook wel iets. Hoe dichter je er bij komt, hoe meer je met het spirituele bezig bent.

Guido’s tocht kan je volgen op zijn blog https://2020guidocompostelalyme.blogspot.com/ (ED)

Wie dit nog wil kan nog altijd een fiscale gift doen op BE62 0015 4723 3761 met de melding ‘gift camino’.