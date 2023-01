Guido De Greef is de Krak van Bredene: “Ik wil nog iets betekenen voor de maatschappij”

A man for all seasons, zo omschrijven ze in de taal van Shakespaere een man die van vele markten thuis is. Met Guido De Greef krijgt Bredene zo’n veelkunner als Krak. Sportman, kunstenaar, wereldreiziger, romanschrijver,… Guido is of was het allemaal.

Guido De Greef (68) leek voorbestemd om onderwijzer te worden. Na zijn lagereschooltijd in de Moreauxschool en zijn middelbaar aan het Koninklijk Atheneum trok de jonge Guido naar de normaalschool. Maar lesgeven bleek toch zijn ding niet. Twee jaar in de studies trok hij naar de rijkswachtschool, waar hij in 1979 afstudeerde als keuronderofficier.

Na enkele dienstjaren in het Brusselse kwam hij in 1984 bij de brigade Oostende terecht, waar hij het tot brigadecommandant schopte. Toen rijkswacht en lokale politie in 2001 samensmolten, werd Guido commissaris, tot een eind voorbij zijn pensioenleeftijd.

Guido De Greef Privé Geboren op 22 januari 1955 in Leuven. Kwam in 1956 met zijn ouders – vader was beroepsmilitair bij de Zeemacht – in Oostende wonen. In 1980 verhuisde hij naar Gistel. Sinds 2008 woont hij Bredene. Loopbaan In 1979 studeerde hij af als keuronderofficier bij de rijkswacht. Eind jaren 80 werd hij brigadecommandant in Oostende en in de politiezone Oostende schopte hij het tot stafofficier. Is voorzitter van kunstkring Splinter. Vrije Tijd Ontwierp het figuurtje Prikkebreintje dat hij bijna dagelijks fotografeert op een locatie in Bredene. Liep als veteraan 20 marathons. Is momenteel voorzitter van de Fietsersbond Bredene.

Tekenwedstrijd

Intussen had Guido zich ook op de kunsten geworpen. In 1988 had hij zich als neofiet ingeschreven voor een tekenwedstrijd in het kader van 1.000 jaar Leffinge. Tot zijn grote verbazing won hij het concours. “Het werd de aanzet om lid te worden van kunstkring Mercurius. Ik was een pure autodidact, maar vond uiteindelijk toch mijn weg in het artistieke wereldje. Het was in die tijd dat ik PrikkeBreintje (zie kader, red.) ontwierp.

Zoals hij in de kunstwereld gesukkeld was, zo belandde hij ook in die van de sport. “Toen ik in Gistel kwam wonen werd daar Route 66, een 13 km lange loopwedstrijd over de oude spoorwegbedding Gistel-Torhout, georganiseerd. Ik heb daar voor het eerst deelgenomen zonder al te veel training. Ik werd twee keer gedubbeld en kwam als laatste aan. Zelfde scenario in mijn volgende wedstrijd in Snellegem. ‘Ik zal wat meer moeten trainen’, bedacht ik en ja hoor, niet veel later begon ik wedstrijden te winnen.”

Na winst in onder meer de Corrida van ’t Sas ging Guido zich als veteraan toeleggen op de langere afstanden en marathons. Hij liep er uiteindelijk twintig.

Guido had samen met zijn partner Helga intussen ook de smaak van het reizen te pakken gekregen. “We hebben de halve wereldbol afgereisd. Indonesië, Vietnam, Ethiopië, Tibet, Cuba tot zelfs de Galapagoseilanden, we hebben het allemaal gezien.”

Vandaag is Guido een paar dagen in de week terug te vinden in GO-school De Zandlopertjes, waar zijn dochter lesgeeft. “Ik geef er les aan vluchtelingen, die in Horizon ondergebracht zijn. Directeur Gunther Vanmassenhove zocht iemand met een pedagogische achtergrond en aangezien ik ooit twee jaar normaalschool had gedaan… Ik moet bekennen, het is een hele opdracht om les te geven aan 15 kinderen van 7 tot 12 jaar met elf verschillende nationaliteiten. Ik heb ze onderverdeeld in drie taalgroepen – Spaans, Frans en Engels – maar dan nog verloopt de communicatie moeizaam.”

Anderen helpen

Het hield Guido niet tegen om ook die uitdaging aan te gaan. “Ik kan niet stilzitten en eenmaal met pensioen valt er heel wat weg. Ik wil nog iets betekenen voor de maatschappij en ben van het principe: kan je helpen, help dan. Naar eigen best vermogen…”