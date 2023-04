Guesthouse de la Paix wint publieksprijs op New Hotel Awards: “Zot dat we genomineerd werden”

De uitbaters van Hotel de la Paix op de Grote Markt openden vorig jaar hun Guesthouse de la Paix in de Vlamingstraat, op 50 meter afstand. Hun guesthouse won recent de publieksprijs op de New Hotel Awards in Antwerpen.

“Een oude tandartspraktijk toverden we om tot een trendy hotel met alle voorzieningen tegen een marktconforme prijs”, zegt Robbe Sambaer, die samen met zijn vriendin Josephine Ververken in de zaak van zijn mama Linda Rouseré stapte.

“Hotel de la Paix is ons hoofdgebouw op de Grote Markt. Het ligt naast ons restaurant en het is de plaats waar onze gasten moeten inchecken en ontbijten. De guesthouse in de Vlamingstraat is een bijgebouw en voegden we toe om ons tekort aan kamers op te vangen. Het telt negen kamer voor in totaal 20 personen. Bedrijfsfeesten, amateurwielerploegen, grote groepen vrienden… We hebben ze al allemaal mogen ontvangen. Onze maison in de Ieperstraat is in feite een vakantiewoning. Het is wel zo dat we de woonkamer en keuken in de maison kunnen afsluiten en de vier kamers boven ingericht hebben als hotelkamers.”

Publieksprijs

Guesthouse de la Paix werd onlang bekroond met de publieksprijs bij de New Hotel Awards in Antwerpen. “De bekroning was in feite ‘maar’ de publieksprijs, maar voor ons was het enorm zot om genomineerd te worden. De andere hotels waren hotels met investeerders en kan je in feite niet met ons hotelletje vergelijken. Er waren hotels met meer dan 100 kamers. Wij hebben er negen in onze guesthouse en 18 in totaal, maar de publieksprijs is absoluut mooi meegenomen. De beker krijgt een mooi plekje in onze receptie.”

Een nacht slapen in de guesthouse? “Voor een standaardkamer betaal je 105 euro per nacht en 120 euro voor een superieure kamer. De familiekamer voor vier personen met twee aparte kamers en gedeelde badkamer komt op 175 euro. Natuurlijk passen wij onze prijzen wel wekelijks aan op basis van de vraag”, vertelt Robbe. “Ons volgende project is het hoofdgebouw op de markt een nieuwe uitstraling geven. Dat staat binnen enkele jaren op het programma.”