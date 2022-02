Gudrun en Bianca smeren voortaan de broodjes in ’t Smullerke

Sinds dinsdag 1 februari zijn Gudrun Van Overbeke (33) en Bianca Truyaert (37) de nieuwe uitbaters van de broodjeszaak ’t Smullerke op de Markt in Ruddervoorde.

Gudrun Van Overbeke is gehuwd met Marino Sloore, mama van Alessandro (10) en woont in Aarsele. Bianca Truyaert is gehuwd met Tom Osaer, mama van Ylian (3) en woonachtig in Ardooie. Gudrun en Bianca zijn reeds geruime tijd vriendinnen en werkten beiden in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt, respectievelijk in de keuken en in het restaurant.

Beiden hadden, zonder het van elkaar te weten, eigenlijk een beetje dezelfde droom: ooit een eigen zaak beginnen. “Toen we samen op weekend waren en onze toekomstplannen aan elkaar vertelden, begonnen we samen ideeën uit te werken. We wilden een totaal nieuwe wending geven aan ons leven”, weet Gudrun te vertellen.

Samen gingen ze op zoek en na een poos is hun oog gevallen op de broodjeszaak in Ruddervoorde. “We hadden bijna direct een goed gevoel, zowel met de vorige uitbaters Koen en Nadine als met het concept van ’t Smullerke waardoor er snel beslist werd om deze nieuwe stap te zetten.”

Weinig verandering

“Er zal eigenlijk niet zoveel veranderen. Nadine blijft over de middag meehelpen, want haar ervaring en kennis kunnen we zeker gebruiken. Zij is ook een bekend gezicht naar de klanten toe, wat mooi meegenomen is naar de continuïteit van de zaak”, vertelt Bianca. “Daarnaast krijgen we ook veel steun van onze echtgenoten en van onze ouders. Allebei hebben we een zoontje die ook nog veel aandacht vraagt van de mama. Zij zullen vast en zeker goed opgevangen worden en ook wel een beetje verwend worden door oma en opa.”

Een echte heropening kunnen Bianca en Gudrun niet geven en daarom voorzien ze in het weekend van 12 en 13 februari een speciale attentie voor iedere klant. “Het zal meteen ook een testweekend worden, want dan bieden we ook valentijnsmanden aan. Deze moeten wel vooraf besteld worden. Met de hulp van onze echtgenoten en van Nadien zal alles wel loslopen.” (GST)

’t Smullerke is iedere dag open van 7.30 uur tot 17 uur en gesloten op zondag. Ze zijn te bereiken op het nummer 0499 82 42 81 of via mail info@tsmullerkeruddervoorde.be.