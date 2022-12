Grotere academie en geen auto’s meer voor cc Kruispunt in Diksmuide

Het Diksmuidse stadsbestuur investeert 3.725.000 euro in academie Kadens maar daar blijft het de komende jaren niet bij. “We willen er een echte cultuursite van maken met een autovrij plein, extra toegangen en kleurrijke assen vanuit het centrum”, laat schepen van Patrimonium Marc De Keyrel (CD&V) weten. Zo ziet hij de toekomst van het culturele kloppende hart van de boterstad.

De uitbreiding van de academie neemt een flinke hap uit het budget. “We moeten nog een omgevingsvergunning aanvragen maar mikken om de bouwwerken volgend najaar te kunnen starten”, blikt Marc De Keyrel vooruit. “Er komen klaslokalen en een polyvalent auditorium bij. Door de coronapandemie liep de uitbreiding vertraging op.” Vorig jaar stond nog 2.350.000 euro in het budget, dat bedrag is op de huidige aanpassing van het meerjarenplan aanzienlijk opgelopen naar 3.725.000 euro, vooral door de stijgende bouwkosten. “Het is ook onze bedoeling om een extra toegang te creëren via de IJzerlegerstraat. Daarom hebben we ook de woning in die straat aangekocht.”

Archeologische onderzoek

Maar er wordt ook gedacht op langere termijn. “We willen onze cultuursite nog meer in het centrum integreren”, laat De Keyrel weten. Een concrete timing kleeft hij daar niet op. “Het gaat om een visietekst. Van op de Grote Markt willen we een as in het blauw accentueren via de Konijnenstraat naar het cultuurplein voor cc Kruispunt. Die lijn loopt naast de nog nieuw te bouwen evenementenhal. De Boterhalle is intussen helemaal tegen de vlakte. Half januari start het archeologische onderzoek. Het plein voor cc Kruispunt dient nu nog als parking maar wordt autovrij. Van daar vertrekt een tweede overdekte as naar de inkom van de bibliotheek en de foyer van Kadens.”

Tuinkamers

De schepen ziet nog een derde lijn achter het cultuurcentrum. “Daar liggen nu de petanquevelden en de tuin. Het idee is om daar tuinkamers te creëren op maat van doelgroepen. We denken onder meer aan een buurtmoestuin, een jeugdtuin, avonturentuin, beeldentuin of een festivaltuin. Het moet een groene plek voor de hele buurt worden.”

Verder plant het bestuur een kiss & ride zone, waar je even mag parkeren om mensen op te pikken of af te zetten, aan de Albertstraat en de IJzerlegerstraat. Een uitbreiding van de bibliotheek, die ook op de site is gevestigd, zit eveneens vervat in de visietekst maar dat is een plan op langere termijn en zal zeker niet voor 2024 uitgevoerd worden. Tot slot zal de jeugddienst verhuizen naar het domein Zonnestraal in de Woumenweg. (GUS)