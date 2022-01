Grote zoekactie op zee naar mogelijke drenkeling

Op het strand en voor de kust van Westende werd woensdagavond met man en macht gezocht naar een mogelijke drenkeling.



“Wandelaars hadden hulpgeroep gehoord uit de richting van de zee”, zegt kapitein Frank Ureel van brandweerpost Middelkerke. De wandelaars verwittigden de hulpdiensten.

NH90-reddingsheli

Het MRCC, het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum, zette een grote zoekactie op touw na de oproep. Zo werden de NH90-reddingsheli, reddingsschepen van de kustwacht, scheepvaartpolitie, brandweer en de lokale politie ingezet.

Die twee laatsten zochten op het strand en aan de waterlijn, terwijl de heli en boten de zee afspeurden. Er werd ook een commandopost opgesteld op de Koning Ridderdijk.

“Anderhalf uur is de hele buurt uitgekamd maar dat leverde geen resultaat op. Rond 23 uur werd de zoekactie afgeblazen. Mogelijk was er dan toch geen sprake van een drenkeling of is die op eigen kracht aan land geraakt”, aldus Frank Ureel. (BB)