Grote vriendelijke reus Guust werd op het nippertje gered van de hongerdood en zoekt nu lief baasje

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij Het Blauwe Kruis in Brugge. Zij zoeken een thuis voor Guust (4) een op knuffels verzotte kruising tussen een cane corso en een American Staffordshire terriër barstensvol liefde.

Guust werd begin maart in beslag genomen samen met nog een andere ernstig verwaarloosde hond. “Guust zat in een stal die voor een groot deel dicht genageld was met planken. Hij woog amper 30 kilo en leek wel een wandelend skelet”, vertelt Reinaert Vanhoutte, medewerker van het asiel.

“Hij had het leven al opgegeven, dat zag je in zijn ogen. We begrepen niet hoe het kon dat hij nog leefde, zo triest was hij eraan toe.” Weken van zorg, liefde, aandacht en vooral veel eten van de medewerkers en vrijwilligers van het asiel hielpen Guust er weer bovenop. Hij weegt nu een gezonde 55 kilo en doet niets liever dan knuffelen en geaaid worden.

Tegen kwijl kunnen

“Hij is geweldig met mensen, al moet je wel tegen een beetje kwijl kunnen en stevig op je benen staan”, lacht Reinaert “Guust is echt een crème van een beest. Zelfs wandelen begint hij ondertussen onder de knie te krijgen. Hij loopt al flink aan de lijn tenzij hij een konijn of fazant ziet, dan ben je eraan voor de moeite (lacht). Ook contact met boerderijdieren zoals paarden en koeien gaat hem niet goed af.”

“We zoeken baasjes voor hem met wat ervaring en een grote tuin die hem heel veel aandacht willen geven.” Bij andere dieren en kleine kinderen wordt Guust niet geplaatst.