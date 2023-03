Grote stoet maakt carnavalsweekend in Oostende helemaal goed

Zondag is de grote carnavalsstoet door de centrumstraten van Oostende getrokken en duizenden hebben er van genoten. Van Petit Paris, langs de Alfons Pieterslaan, door de Kapellestraat tot op het Wapenplein, waar de parade en de kloeffeworp plaatsvond. Overal stond het publiek rijen dik te applaudisseren voor de mooie praalwagens en dansende carnavalisten. De eerste twee dagen van het carnavalsweekend kenden een gevarieerd succes, maar de stoet heeft alles goed gemaakt!

Het weer was fris, maar het regende niet meer en stipt om 15 uur vertrok de carnavalsstoet aan Petit Paris. De Oostendse carnavalsraad was erin geslaagd om een langgerekte corso samen te stellen met drie muziekkorpsen (De Ostendia Schotten, de OLVO-Band en Melody Makers), alle Oostendse carnavalsgroepen (Showgroep Wullok, de Blues Brothers, De Kloeffe en Het Hof der Prinsen en Prinsessen) met hun versierde karren en indrukwekkende praalwagens van de Orde van de Soepkiekens uit Maldegem, Orde van de Slaapmutse uit Lombardsijde, De Spekkevrienden uit Bredene, De Vroeteloaers uit Knokke en de provinciale carnavalsraad van West-Vlaanderen.

Overal langs de straten stond het publiek rijen dik en de kinderen waren er als de kippen bij om snoep, knuffeltjes en lolly’s op te rapen. De apotheose van de stoet had plaats op het Wapenplein, dat rondom rond bezet was met enthousiaste fans. Prins Marco en Prinses Kjenta hadden samen met burgemeester Bart Tommelein en enkele genodigden post gevat in de kiosk waar de deelnemende groepen voorbij paradeerden, soms met een show erboven op.

Het carnavalsfestijn werd afgesloten met de traditionele Kloeffeworp vanop het balkon van het Feestpaleis. Prins Marco en Prinses Kjenta mochten samen met de jeugdprins, de jeugdprinses, de burgemeester en de mascottes van KVO en basketbal Filou Oostende, de duizenden snoepjes naar beneden gooien. De stoet kreeg er nog een lekker ‘dessert’ bij voor jong en oud!