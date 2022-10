Grote solidariteit met door woningbrand getroffen Brugs gezin

Het Brugse koppel Michael Claeys en Lindsey Van de Walle werd vrijdagavond, samen met hun vier kinderen, slachtoffer van een zware woningbrand in de Cornelis Everaartstraat. “We zijn zo goed als alles kwijt maar de grote hulpvaardigheid die we ervaren is hartverwarmend”, zegt Michael. “Het is wel goed mogelijk dat we naar deze woning niet meer terugkeren. Vooral bij de kinderen is het trauma te groot.”

Een zware brand verwoestte vrijdagavond de bovenverdieping en ingerichte zolderruimte van de sociale huurwoning van Michael Claeys en Lindsey Van de Walle in de Cornelis Everaartstraat; in de Brugse wijk Sint-Jozef. Het nieuw samengestelde gezin telt vier kinderen dus vlug een andere woning vinden die ruim genoeg is, zal geen evidentie zijn.

Batterij vatte vuur

“We hoorden een brandalarm afgaan en toen we ook een brandgeur roken, ben ik naar boven gegaan. De brand bleek ontstaan te zijn in de kamer van onze oudste zoon waar de batterij van een telegeleide auto die aan het opladen was, vuur had gevat”, vertelt Michael. “Het vuur en de rook verspreidden zich erg snel en in geen tijd was vrijwel de hele bovenverdieping en de zolderruimte verwoest. Maar ook beneden is er heel wat schade door de rook en de bluswerken. Eigenlijk zijn we zo goed als alles kwijt. Kledij, meubelen, bedden en beddengoed, allerlei keukentoestellen en andere elektronische apparatuur,…Gelukkig zijn we zelf ongedeerd gebleven.”

Zoektocht naar woning

Het gezin verblijft momenteel in een hotel aan de rand van de stad; een andere oplossing was zo meteen niet voorhanden. “We blijven normaal gezien nog één nacht in het hotel. De sociale huisvestingsmaatschappij is nu volop aan het zoeken naar een alternatieve woning en de bedoeling is dus dat we daar morgen in zouden kunnen trekken”, weet Michael. “Maar dat zal dan nog maar een ‘tussenwoning’ zijn want een huis met ruimte voor vier kinderen is niet zo vlug gevonden. We ervaren wel een grote golf van hulpvaardigheid en solidariteit en dat is echt wel hartverwarmend. Zowel de voetbalclub Dosko Sint-Kruis, waar twee van onze kinderen spelen, als de snackbar-frituur Faluche hebben een hulpactie opgestart waarbij gevraagd wordt zowel goederen als financiële middelen in te zamelen. Ik ben iedereen die ons helpt enorm dankbaar. Dus zeker ook de medewerkers en uitbaters van Faluche. Naast mijn hoofdjob bij Stad Brugge werk ik daar regelmatig als flexi-job.”

“Wat we vooral kunnen gebruiken? Kledij, lakens, beddengoed en op termijn ook wel meubelen maar momenteel hebben we eigenlijk geen stockageplaats. En dat zeg ik dan ook tegen de mensen. Alle hulp is welkom maar we moeten nog even afwachten tot we weten waar en hoe we het kunnen stockeren.”

Wanneer en zelfs of het gezin wel naar de woning terugkeert is nog niet zeker. “Wellicht zal de woning wel hersteld kunnen worden maar ik kan vandaag nog niet zeggen of we daar nog wel terug willen gaan wonen. Zeker bij de kinderen, en dan vooral bij onze oudste zoon die zijn jeugdkamer in vlammen zag opgaan, is het trauma erg groot.”