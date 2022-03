Grote solidariteit in Waregem voor vluchtelingen uit Oekraïne: capaciteit wordt vergroot

Voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne doet het Waregemse stadsbestuur een beroep op crisiswoningen in eigen beheer, woningen van sociale huisvestingsmaatschappijen én woningen aangeboden door particulieren. Bovendien wordt er telkens voor de nodige materiële en maatschappelijke begeleiding gezorgd.

De solidariteit naar aanleiding van de huidige oorlogssituatie in Oekraïne is groot in Waregem. Voor de opvang van vluchtelingen stelt het stadsbestuur in eerste instantie enkele crisiswoningen in eigen beheer ter beschikking.

Veel plekjes vrij

De capaciteit ervan wordt momenteel zelfs vergroot, zodat er nog meer mensen en gezinnen kunnen opgevangen worden. De woningen zelf worden hier en daar beter uitgerust met de nodige toestellen.

Er kwam ook heel wat reactie op de oproep via www.waregem.be/plekvrij. Zo boden enkele inwoners zelfs een volledige woning aan. Wie nog vrijstaande panden ter beschikking wil stellen, kan steeds reageren via de website.

Op het aanbod van mensen die een kamer ter beschikking willen stellen, wordt door het stadsbestuur voorlopig niet ingegaan.

“De Oekraïense vluchtelingen krijgen bovendien de nodige materiële en maatschappelijke ondersteuning zoals extra lakens, onderhoudsproducten en producten voor basishygiëne”, vertelt schepen van Integratie Joost Kerkhove (CD&V).

Het stadsbestuur gaat ook een samenwerking aan met de Kringloopwinkel om bijkomende huizen te bemeubelen, via de Kringloopwinkel voorziet men voldoende kledij. “De vluchtelingen worden, indien nodig, ook doorverwezen naar voedselbedeelpunt ’t Kelderke.”

Vrijwillige buddy’s, peters of meters

De maatschappelijk werkers van de stad begeleiden de vluchtelingen, maar voor de praktische ondersteuning wil de stad een beroep doen op vrijwillige buddy’s, peters of meters.

“Zij kunnen hen wegwijs maken in onze stad, meenemen naar een ontspannende activiteit, onze gebruiken en gewoonten uitleggen, luisteren naar hun verhaal, enzovoort”, zegt burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V).

Daarnaast zullen enkele scholen en ook vzw Kindercentrum de Oekraïense kinderen verwelkomen en opvangen.