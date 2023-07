Grote rommelmarkt in dorpskern Reningelst

Op zondag 23 juli is er opnieuw een grote rommelmarkt in de dorpskern van Reningelst. Vanaf 6 uur kan je er meer dan 400 standen ontdekken.

“Dit is ondertussen de 25ste editie van de rommelmarkt in Reningelst. Vorig jaar mochten we 600 standen verwelkomen. Dit jaar mochten we nu al 400 inschrijvingen noteren. Gezelligheid troef met drank en eetgelegenheden”, zegt organisator Patrick Ruyssen. Samen met zijn echtgenote, zoon Soryano en Lindsay Capoen zet hij zijn schouders onder de rommelmarkt. “De rommelmarkt is al lang een vaste waarde. Hoeveel standen er zijn en het aantal bezoekers hangt elk jaar af van het weer.”

De rommelmarkt vindt plaats op zondag 23 juli van 6 tot 17 uur. Per stand van vijf meter betaal je 3 euro. Graag vooraf inschrijven met vermelding van aantal meters. Je inschrijving is bevestigd na betaling op rekeningnummer BE67 3774 6148 2587 met vermelding van ‘rommelmarkt 2023, naam + aantal meters’. Graag tegen 20 juli inschrijven.