Grote reddingsoefening op strand Koksijde vlak voor verwachte drukte en hitte: “Best beveiligde kust van de wereld”

De kustreddingsdiensten hielden dinsdag een jaarlijkse grote reddingsoefening op het strand van Koksijde waarbij twee scenario’s met drenkelingen nagespeeld werden. Zo werden de onderlinge communicatie en alarmering geoefend. Nadat twee mannen recent verdronken in een onbewaakte zone in Zeebrugge en vlak voor de drukte wegens de hitte een goede voorbereiding. “We hebben de best bewaakte kust van de wereld, maar mensen moeten zelf ook hun verstand gebruiken”, zegt gouverneur Carl Decaluwé.

De strandreddingsdiensten kregen tijdens de oefening flink wat werk voor de kiezen. Er waren immers twee scenario’s die elkaar kort opvolgden en waar ze niets van wisten. Een 13-jarig meisje verloor haar 7-jarig zusje uit het oog die mogelijks de zee inging. De redders moeten haar zoeken en hun panikerende moeder opvangen, gespeeld door secretaris An Beun van de Intercommunale Kustreddingsdienst (IKWV). Meteen daarop werd een familie van vijf personen in een rubberboot enkele kilometers diep in zee aangevaren door een kiter. Drie van hen kwamen in zee terecht, de kiter raakte zwaargewond. Een flinke oefening, onder het goedkeurend oog van gouverneur Carl Decaluwé.

Best beveiligde kust ter wereld

“Deze oefeningen blijven heel belangrijk om te herhalen en iedereen op elkaar te laten inspelen”, zegt Decaluwé. “De risico’s en gevaren aan de kust kunnen groot zijn, en daar is niet iedereen zich van bewust. Helaas is het seizoen al dramatisch gestart nadat twee mannen verdronken in Zeebrugge in een onbewaakte zone. Zoiets zorgt voor een klop bij iedereen, maar daar treffen enkel de slachtoffers schuld aan.”

“We kunnen het niet genoeg benadrukken: de zee is geen zwembad. We hebben de best beveiligde kust van de hele wereld, daar ben ik zeker van. Maar mensen moeten de gevaren niet zelf gaan opzoeken. Ik blijf bij mijn standpunt: wie dat bewust wel doet, zou moeten opdraaien voor minstens een deel van de kosten van de reddingsdiensten. In Ierland is dat zo, in de Zwitserse skigebieden ook. Niet iedereen deelt mijn mening maar als bewustmaking zou dat werken. Weet dat een uitruk van één uur van de NH90 reddingshelikopter alleen al 10.000 euro kost.”

450 redders elke dag paraat

Ook An Beun, secretaris van de IKWV wil nog eens de puntjes op de i zetten, en geeft tips mee nu er door de voorspelde hitte allicht een topweekend voor de deur staat. “Elke dag staan 450 redders paraat in 82 bewaakte zones aan onze kust. Er is voor iedereen plaats genoeg om te zwemmen dus. Elke zomer zetten zich zelfs 1.400 redders in. Mensen moeten het gevaar niet gaan opzoeken. Het is overduidelijk waar je kan zwemmen, door de vlaggen, boeien en door de aanwezigheid van redders.”

“Het gebeurt nog vaak dat er een zoektocht naar vermiste kinderen wordt ingezet door ouders die te weinig voorbereid zijn. De beste tips zijn nochtans de meest logische: toon je kind bij aankomst op het strand meteen de strandredderspost en stel die redders even voor. Spreek een concreet herkenningspunt af. En vooral: doe hen een armbandje om met een naam en een GSM-nummer. We hebben voldoende verdwaalarmbandjes ter beschikking, maar stellen vast dat die in het binnenland nog steeds te weinig bekend zijn. Ook het feit dat kinderen steeds minder leren zwemmen, bijvoorbeeld op school, doet er geen goed aan. We willen blijven oproepen hoe belangrijk dat wel is.” (JH)