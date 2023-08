Grote pop van stro op ‘t Zand in Brugge zet landbouwsector in de kijker

De bezoekers van de zaterdagmarkt op het Zand in Brugge keken nogal vreemd op toen ze plots een grote strooien pop voor zich zagen opdoemen. De stropop, die de hele voormiddag bleef staan, werd er geplaatst door Groene Kring, de organisatie voor jongeren met een hart voor land- en tuinbouw in Vlaanderen.

“De laatste maanden kwam de landbouwsector in woelig vaarwater door onder andere het stikstofdossier”, vertelt Astrid Deneire, consulent van Groene Kring.

“Jonge boeren geven echter niet op. Ze willen aan heel Vlaanderen tonen hoe trots ze zijn op de hun sector. Zo zorgen de vele landbouwvelden bijvoorbeeld voor het prachtige Vlaamse landschap waarvan iedereen kan genieten. Om dat in de kijker te zetten, plaatsen leden van Groene Kring de komende weken stropoppen over heel Vlaanderen. De meeste stropoppen – die verschillende gekke vormen aannemen – zullen blijven staan tot 20 september, zodat alle Vlamingen ze zeker kunnen zien.”

Winactie

“Alle locaties van de stropoppen zullen verzameld worden op een digitale kaart die te vinden is op www.groenekring.be”, vult Astrid Deneire nog aan. “Zo kunnen gezinnen, sportievelingen en dagjestoeristen op het platteland een route op maat uitstippelen langs de stropoppen. Bovendien gaat de campagne gepaard met een winactie. Iedereen die een foto met een stropop deelt op Facebook of Instagram met de hashtag #stropoppenactie en @groenekring, maakt kans op een overnachting in Vlaanderen ter waarde van 100 euro.”

Om deze leuke actie in de kijker te zetten, staan er op zaterdag 19 augustus stropoppen in Brugge, Hasselt, Leuven en Gent. Wie het wenst, kan zelfs op de foto bij de pop en krijgt een lekkere appel aangeboden. (PDC)