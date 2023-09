Grote opkomst tijdens ‘de langste tettertafel’ in Deerlijk

Het Tettercamionetteseizoen werd vrijdagavond passend afgesloten met ‘de langste tettertafel’. Het initiatief van Delphine Derammelaere en Miek Vandamme, de buurtzorgcoördinatoren van het Sociaal Huis, lokte ruim 170 aanwezigen naar de Kazerne.

“Het was de bedoeling om de zomer af te sluiten met een groots, sfeervol en buurtverbindend slotmoment. We hadden eigenlijk maar een vijftigtal aanwezigen verwacht, maar het is hier bijna het viervoudige”, glunderden Delphine en Miek. “Elke buurt die zich als groep inschreef, kreeg een gratis aperopakket. Het is tof te kunnen vaststellen dat zowat alle wijken van de gemeente hier vertegenwoordigd zijn. Ontmoeten en contacten leggen, zeg maar gezellig tetteren, stond hier centraal.”

Bijna 180 tetteraars

“Het doet mij heel veel plezier om hier zo’n grote groep mensen te kunnen ontmoeten”, stelde schepen van Sociale Zaken Louis Vanderbeken (CD&V) in zijn welkomstwoordje. “Onze tettertafel telt bijna 180 tetteraars. Het heeft mij echt positief verrast dat er zo’n mooie opkomst is. En eigenlijk betekent dat heel veel. Het opzet waarmee we destijds gestart zijn, is meer dan geslaagd. Mensen die elkaar weer beter leren kennen, buren die elkaar weer kennen, buren die elkaar helpen. Dat is geen evidentie meer en tegen de stroom van de steeds meer individualistische maatschappij in.”

“We gaan verder op de ingeslagen weg. Een dikke pluim alvast voor onze fantastische tettermadammen, Delphine en Miek. Zij hebben bergen werk verzet. Vier maanden lang met de Tettercamionette op stap, vier maanden lang inzet om onze gemeente nog warmer en mooier te maken. Zonder hen zou het nooit gelukt zijn. Een dikke proficiat is hier zeker op zijn plaats. Dank ook aan het feestcomité van het centrum voor hun hulp en het gebruik van de oude brandweerkazerne tijdens hun kermisweekend. Genoeg gedraald nu, tetteren maar…” (DRD)