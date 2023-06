Grote Markt in Menen verwelkomt voor derde jaar op rij pop-up speeltoestel

Op de Grote Markt in Menen verscheen opnieuw, voor het derde jaar op rij, een pop-up speeltoestel. Eind augustus wordt het geheel verplaatst naar de Bloemenwijk, waar het een definitieve plaats zal krijgen.

Kinderen die onder het waakzaam oog van hun ouders kunnen spelen, terwijl diezelfde ouders kunnen genieten van een fris glas op De Grote Markt. Het idee werd voor het eerst twee jaar geleden gelanceerd en bleek meteen een schot in de roos. “Het installeren van een pop-up speeltoestel vloeide voort uit één van de burgerparticipatiemomenten”, glundert Schepen van Jeugd Kasper Vandecasteele (Vooruit). “Als stad willen we meer en meer gaan inzetten op dergelijke participatie en dit leverde al enkele mooie projecten op, denken we maar aan het speeltoestel in het Brouwerspark of het Diksmuideplein. Ook dit jaar werd geopteerd voor een pop-up speeltoestel op de Grote Markt en wederom werd de mening van de Menenaars gevraagd. Verschillende opties werden voorgesteld en met 169 stemmen lieten onze inwoners duidelijk blijken dat het speeltoestel ‘Paardenbloem’ welkom was op de Grote Markt.”

Bloemenwijk

Wie denkt aan pop-up, denkt in één lijn aan ‘tijdelijk’ al hoeft dat in Menen niet letterlijk te worden genomen. “We houden de lijn van de vorige jaren aan”, verduidelijkt de Schepen. “Eind augustus verdwijnt het speeltoestel opnieuw van de Grote Markt, maar verdwijnt het niet uit het straatbeeld. In 2021 kreeg het toestel een definitieve plek in de Lauwse Lendakkerlaan. De brandweerwagen die in 2022 zijn opwachting maakte, werd nadien verplaatst naar het Diksmuideplein. Ook dit jaar zal het speeltoestel eind augustus van de Grote Markt verdwijnen, net op tijd voor de Wieltjesfeesten. Het geheel zal definitief worden geïnstalleerd in de Bloemenwijk, meerbepaald op het speelplein van de Narcissenlaan. Deze installatie zal meteen gekoppeld worden aan een extra portie groen die in de wijk zal verschijnen.”