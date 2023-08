Grote Kuurnse Rommelmarkt mag 15.000 bezoekers verwelkomen

De organisatoren van de Grote Kuurnse Rommelmarkt mogen terugblikken op een succeseditie. Niet minder dan 15.000 bezoekers zakten zondag af richting de Kuurnse centrumstraten.

“Al van heel vroeg in de morgen daagden de eerste standhouders op”, vertelt een heel tevreden Filiep Nottebaert, voorzitter van de Ommeganckgezellen. “In totaal mochten we een kleine 500 standhouders verwelkomen. Gezien de wegeniswerken in de Harelbeeksestraat konden we geen gebruik maken van de parking Damier, maar ter vervanging kon een deel van onze standhouders terecht op de nieuw aangelegde Tramstatie en op de parking van de Vlaskouter.”

“Door het goeie weer heerste er van in de vroege ochtend een gezellige drukte op onze rommelmarkt. Om af te sluiten konden onze bezoekers vanaf 18 uur genieten van een kioskconcert. De hele dag door was er straatanimatie voorzien.”

Zowel in het aantal standhouders als bezoekers overtrof deze 24ste editie van de Grote Kuurnse Rommelmarkt alle voorgaande. (BRU)