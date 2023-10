Grote kans dat Torhoutse brandweer naar de Noordlaan verhuist

De kans is groot dat de huidige Torhoutse brandweerkazerne aan de Aartrijkestraat binnen afzienbare tijd geen dienst meer zal doen voor de brandweer. Het stadsbestuur en de Hulpverleningszone 1 willen graag aan Fluvius een perceel grond van 8.100 m² kopen, gelegen tussen de Noordlaan en de Ambachtstraat, met inbegrip van de drie gebouwen die zich erop bevinden. Dáár, tussen het groene hoofdgebouw van Fluvius en het bedrijf Bascules Robbe, zou de nieuwe kazerne komen.

Voor alle duidelijkheid: het gaat niét om het opvallende groene hoofdgebouw van Fluvius, maar om een naastliggend perceel met het voormalige grijze WVEM-gebouw. Fluvius heeft die accommodatie niet meer nodig en zou ze naar verluidt voor een dikke 2 miljoen euro willen van de hand doen. Als de koop effectief doorgaat, kan de stad de grond verwerven voor 1,2 miljoen euro en de brandweerzone de gebouwen voor ruim 800.000 euro.

Stad en brandweerzone willen grond en gebouwen van Fluvius kopen

Allicht zou het financieel voor de stad allemaal meevallen, want straks zou het oud-vredegerecht op het Conscienceplein, waar nu de wijkpolitie zit, opnieuw écht vredegerecht worden en voor de prijs van een miljoen door de stad aan de hogere overheid verkocht worden. De onderhandelingen daarover zijn al ver gevorderd.

Noordlaan is een toplocatie

Burgemeester Audenaert ontkent het hele scenario niet, maar reageert voorzichtig. “We hebben inderdaad sterke interesse om het Fluvius-perceel aan te kopen, maar er is nog niets rond”, zegt hij. “Er moet sowieso nog over de prijs onderhandeld worden. Dat de grond en de te renoveren gebouwen zich op een ideale plaats bevinden voor een brandweerkazerne, is een zekerheid. Er is toegang vanaf de Noordlaan én vanaf de Ambachtstraat, het nieuwe centrale politiecomplex bevindt zich vlakbij en 8.100 m² ruimte is bijna driemaal zoveel als het perceel van 2.700 m² waarop onze huidige brandweerkazerne aan de Aartrijkestraat staat. Plus: de bereikbaarheid voor de vrijwilligers van het korps is er minstens even goed. Ik vind de locatie top.”

Op het beoogde stuk grond bevinden zich achter het gebouw aan de Noordlaan twee loodsen, een grote en een kleine. De kleine zou op termijn misschien afgebroken worden. Het renoveren van de grote loods en het ‘voorgebouw’ zou de zone naar schatting een kleine 2 miljoen euro kosten, plus de 800.000 euro voor de aankoop van de panden. De prijs van een nieuwbouw met een vergelijkbare grootte zou algauw een dikke 5 miljoen euro bedragen en dus dubbel zo duur uitvallen.

Nieuwe bestemming voor oude kazerne

Als de brandweerkazerne verhuist naar de Noordlaan, wat dan met de huidige kazerne, die in stadsbezit is? “Die zullen we in geen geval verkopen”, is burgemeester Audenaert formeel. “We zullen er een nieuwe bestemming aan geven, maar welke, is nog lang niet uitgemaakt. Er zouden lokalen voor de Kunstacademie in kunnen komen, of voor het Sociaal Huis, of voor nog iets totaal anders. Het is een nuttige, goed gelegen ruimte, die we met de stad niet willen kwijtspelen.”

Sinds februari 1972 in huidige kazerne

De huidige brandweerkazerne is al meer dan 51 jaar in gebruik. In de periode vóór de bouw bevond het relatief weinige materieel en het beperkte wagenpark van de brandweer zich in kaduke gebouwen aan de Aartrijkestraat, op de plaats waar momenteel het cultuurcentrum de Brouckere staat. Pas na een lange administratieve lijdensweg kreeg het optrekken van de nieuwe kazerne groen licht. Met als architect René Dedeyne en als aannemer het voormalige bouwbedrijf Vanhaerents. Het project kostte 15,5 miljoen frank (zo’n 385.000 euro), waarvan 65% of een dikke 10 miljoen (250.000 euro) door de hogere overheid werd betaald.

Nieuwbouw zou dubbel zo duur uitvallen als gebouwen aankopen en renoveren

Op 4 mei 1970 gingen de bouwwerkzaamheden van start en op 12 september kwam gouverneur Pierre Van Outryve d’Ydewalle de officiële eerste steen inmetselen. Staf Pollet was toen burgemeester, Marcel Vanhoutte schepen van Brandweer en Valère Damman korpscommandant. In februari 1972 volgde de verhuizing en werd het nieuwe gebouw in gebruik genomen. Pas op zaterdag 10 juni van datzelfde jaar had de officiële inwijding plaats, op zondag 11 juni gevolgd door een volksfeest met brandweeroefeningen, blusdemonstraties en als afsluiter vuurwerk. Beide dagen werd er door de genodigden lekker gegeten met op zondagmiddag een rijkelijk banket.

Hamvraag: in welk jaar zal de verhoopte kazerne aan de Noordlaan geopend kunnen worden?