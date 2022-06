Grote droom van Oostends koppel, chambres d’hôtes in Frankrijk, in één klap vernietigd door extreme hagelbui

Een immense hagelbui – met stenen van wel 10 cm dik – vernietigde zaterdagavond in één klap de grote droom van Jim Verleye (42) en Annelore Maes (37) en hun zoontje Mattìa (9). Sinds vier jaar baten ze in de Auvergne de chambre d’hôtes ‘Quatre Mains’ uit, maar na het extreme noodweer is de schade aan het dak te groot om in de eerste maanden nog mensen te ontvangen.

Jim, Annelore en Mattìa verhuisden in 2018 vanuit Oostende naar Saint-Priest-des-Champs in de Franse Auvergne om er hun droom te realiseren: een eigen chambres d’hôtes. In 2019 gingen ze open en na een jaar werden ze al opgenomen in de toptien van ‘Logeren bij Belgen’. Een jaar later stonden ze zelfs nog hoger in die toptien. Corona was al een serieuze streep door de rekening, die Jim verplichtte om een jaar weer te gaan werken bij de Oostendse brandweer, zijn vroegere werkgever waar hij loopbaanonderbreking nam. De extreme hagelbui van zaterdag sloeg het levenswerk van Jim en Annelore nu helemaal aan diggelen.

“Het was verschrikkelijk. Niet alleen bij ons, maar in de hele streek. Het getroffen gebied gaat tot in Vichy, op een uur en een kwartier rijden van hier. Ook in deze streek is dit du jamais vu. Ook bij ons is de schade enorm”, vertelt Jim. “Aan de zuidkant van ons pand zijn er barsten in de dakpannen, waardoor het dak niet meer waterdicht is. Aan de noordkant zijn de pannen gewoon naar beneden getorpedeerd en terechtgekomen in de isolatie. Daar hebben we natuurlijk massa’s water binnen. Het is voor het ogenblik een cabrio.”

Niets om af te dekken

“Over ons privégedeelte ben ik behoorlijk positief, daar bleef het water op zolder en is de schade beperkt. Maar in de vier chambres d’hôtes drongen de pannen binnen tot op de isolatie en zorgde het vele water voor heel wat schade binnen. Plafonds, vloeren… zijn doorweekt. Het is iets wat je niet kan tegenhouden. Tegen zo’n grote hagelstenen is niets bestand. En het probleem is nu dat wij niet alles netjes kunnen afdekken. De geribbelde zeilen zijn uitgevochten in de winkels. Landbouwplastic kan je wel nog aan geraken, maar dat is niet veel meer dan huishoudfolie. Als het nog eens regent of hagelt, zal dat dezelfde miserie zijn.”

Via het dak kan het water gewoon binnenlopen. © GF

“Er is ook geen materiaal om het gebouw in korte tijd waterdicht te maken”, vervolgt Jim. “De verzekering zal ons vergoeden, maar dat gebeurt pas op het moment dat wij weer open zijn. Ik begrijp dat wel, maar het zal een jaar duren voor bij ons alles hersteld is. En zelf een nieuw dak leggen? We hebben wel wat vrienden hier, maar het is niet simpel om alles volgens de geldende normen uit te voeren. Ik kan dus voorlopig niets doen, ook omdat ik de muren zelf beter eerst traag laat uitdrogen. Maar het is bang wachten op de volgende storm.”

Crowdfunding

“Heel wat mensen contacteren ons nu om te horen hoe het zit met hun vakantie voor komende zomer. Ik begrijp dat, maar kan niet iedereen tegelijk beantwoorden. We krijgen ook heel veel mooie berichtjes. Dat doet zeer en deugd tegelijk. We zijn iedereen die ons steunt erg dankbaar, zeker onze nicht Kimberly Maenhoudt die een crowdfunding-actie opstartte. Wij willen gewoon zo snel mogelijk uit de shit en de ellende raken. ‘Wat nu?’, vraagt onze zoon. Hij ziet ook wel dat er nu geen centen binnenkomen. Tja, ik heb er niet meteen antwoord op. Maar ik weet wel dat hij niets zal tekortkomen. Het is om te blèten hé. Keihard.”

De hagelstenen die zaterdagavond vielen, waren wel 10 cm groot. © GF

Hebben Jim en Annelore nu geen spijt dat ze in Oostende have en goed hebben achtergelaten om in Frankrijk zo diep in de miserie te vallen? Jim denkt na. “Eerst en vooral: wij zijn nooit vertrokken uit onvrede. We woonden graag en België, hadden er allebei een goede job… Maar we wilden onze droom najagen. En we hebben daar geen spijt van. We hebben hier ondanks alles al een mooie tijd gehad. Ik heb wel spijt van hoe het gelopen is. Maar ik kan niet zeggen dat het een foute keuze was. Het is wel bang kijken naar de toekomst.”

“Niet alleen voor ons trouwens, want dit is een arme regio. Ik denk dat hier komende winter nog drama’s gaan gebeuren. Mensen die het niet meer zien zitten… Gelukkig helpen we elkaar. We zijn met zo weinig, maar we zorgen voor elkaar. Je kan niet anders. Zorgen, als je chambres d’hôtes uitbaat, zit dat in je. Maar het is ook iets wat je in deze streek nog meer ziet dan bij ons. We delen de ellende met elkaar, maar ook de mogelijkheden. Er is ook veel ruilhandel.”

Graag weer op de rails

“De winkels zijn dicht, maar ik had net voor de ramp nog inkopen gedaan voor een grote groep die deze week zou komen. We hebben nu eten voor een hele week, maar bijvoorbeeld ook veel te veel wijn. Daar zijn we niets mee, want we drinken niet veel. De school van Mattìa is nog de hele week dicht. Ook daar is het dak naar beneden gekomen. We brengen hem nu wel eens naar de opvang, waar hij kan spelen zonder ellende.”

De dakpannen zijn gewoon van het dak gehageld of werden in de isolatie gedrukt. © GF

“Voor onze zoon is het ook zwaar”, weet Jim. “Mama en papa zijn normaal rotsen in de branding, maar nu heeft hij ons al enkele keren zien breken. Dat hoort bij het leven hé. Terugkeren is in elk geval niet de bedoeling. In België wonen terwijl onze chambres d’hôtes hier staan te verkrotten… Dat gaat niet. We zouden de zaak heel graag weer op de rails krijgen. En over vier, vijf jaar zien we wel. We zullen sowieso wat tijd nodig hebben om dit emotioneel te verwerken.”

Wie Jim en Annelore wil steunen via de crowdfunding-actie, kan hierterecht.