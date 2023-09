Grote brandweeroefening: Fictieve brand tijdens dakwerken Sint-Medarduskerk

Brand tijdens dakwerken aan het schip van de Sint-Medarduskerk in Wervik. Zo komt een oproep bij de brandweer binnen en dat is het scenario van een grootse brandweeroefening zaterdag 16 september van 14 tot 17 uur. Er nemen heel wat brandweerkorpsen deel, ook uit Bousbecque (Noord-Frankrijk). Er is in het scenario ook een school op bezoek. Leden van de jeugdbrandweer fungeren als figuranten.

“Er is een viertal leerlingen te evacueren met ladderwagens op de zuidelijke en noordelijke gevel”, zegt kapitein-postoverste Johan Bonnier. “Een RED-team staat in voor het veilig uitvoeren van de evacuatie via de ladderwagens. Een ander RED-team voert ook een evacuatie uit met specifieke middelen. Een 20-tal geëmotioneerde en panikerende kinderen en hun begeleiders dienen afgevoerd naar het nabijgelegen woonzorgcentrum Het Pardoen. Vanuit de toren zal een spectaculaire redding plaatsvinden. Uit de Leie zal door de posten Menen en Ieper water gepompt worden. Er zal per minuut 10.000 liter water worden verbruikt”.

De keuze voor de Sint-Medarduskerk is niet toevallig. “De afgelopen tien jaar zijn in Vlaanderen zeven kerken afgebrand”, zegt Bonnier.

“Dat was in onze provincie het geval in 2013 in Anzegem en een jaar later in Westkapelle. Naast de brandweerposten Wervik en Geluwe nemen ook Zonnebeke, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Moorslede, Menen, Komen-Waasten en Bousbecque deel. “In totaal zal een 100-tal brandweermannen en -vrouwen deelnemen”, zegt de kapitein. “Er komen multifunctionele autopompen, ladderwagens, tankwagens, hoge debietpompen, buffertank, slangenwagens en materiaalwagen, signalisatiewagen, logistieke voertuigen langs.”

Doorgaand verkeer blijft mogelijk. “De omwonenden zijn allemaal per brief verwittigd”, zegt de kapitein. “Er is een parkeerverbod omheen de kerk, in de Akademiestraat en in de Robert Klingstraat waar de voertuigen en manschappen samenkomen en waar de tankwagens gaan tanken.” (EDB)