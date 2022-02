Grote belangstelling voor familiedag in De Grote Post

120 kinderen hebben deelgenomen aan de familiedag in De Grote Post. Woensdag werden tijdens de Schaapjes-actie van het cultuurcentrum ook 800 tickets aan halve prijs verkocht.

“Doel van de actie ‘Schaapjes op het droge’ was om ons voorjaar in de kijker te zetten. De zoektocht in de stad naar een schaap was succesvol. Het zat verstopt vlakbij de vuurtoren”, zegt Ellen Van Wulpen van De Grote Post. “We wilden toch vooral ons voorjaar in de kijker zetten en mensen warm maken op de voorstellingen mee te pikken. We hebben 800 tickets verkocht aan de helft van de prijs. De populairste voorstellingen waren ’Sartre & De Beuavoir’ met Frank Focketeyn en Sien Eggers, ‘Een Lola’ van Compagnie Cecelia en de show ‘Casco’ van Brihang.” Voor de kinderen was er een hindernissenparcours waar aan 120 kinderen en hun ouders deelnamen. “Het verliep veilig want iedereen moest een tijdslot reserveren”, luidt het.

Ook Dirk Beirens was er met zijn kleinkinderen. “We gaven hen de keuze tussen handbal en een middagje in het avonturenparcours van De Grote Post. De keuze was snel gemaakt voor Bo en Eli. Wij hebben met hen meegespeeld en sloten af met een pannenkoek afgesloten. Deze morgen bestelden we ook tickets via de speciale kortingsactie.” De Grote Post wil ook in de toekomst dergelijke acties houden.