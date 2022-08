Grote belangstelling voor 33ste paardenzegening

Al voor de 33ste keer passeerden meer dan honderd paarden, pony’s, ruiters, menners, karren en gespannen op ‘olvoest’ langs de pastoor om het ‘gewijde water’ te ontvangen. Dat ter bescherming tegen onheil en voor een goede gezondheid voor het jaar dat komt. Organisator en drijvende kracht achter het evenement van de paardenzegening Pol Vansieleghem (65) verwelkomde op maandag 15 augustus opnieuw meer dan 150 inschrijvingen.

“Elke deelnemer kreeg naar goede gewoonte een aandenken aan het gebeuren”, vertelt Pol Vansieleghem.“Het is een speciaal voor de gelegenheid gemaakte tegel, een collectors item voor sommigen. Voor het publiek – een aanrader voor jong en oud – is dit elke keer weer een aantrekkelijk schouwspel. En dat werd ook dit jaar opnieuw bewezen door de grote belangstelling van het talrijk opgekomen publiek.”

“Naar goede gewoonte waren er immers een aantal opmerkelijke verschijningen. Denk maar aan de vele spannen met vier en meer paarden, de prachtige karren en de verschillende soorten paarden die te bewonderen vallen. Start van het gebeuren was een weide in de Ganzestraat, de verzamelplaats, waar we enkele tenten hadden opgesteld. Na de zegening keerden we eerst naar daar terug. Daar hebben we alle deelnemers een drankje aangeboden. Sommige schreven zich dan ook in voor een individuele koetsenwandeling van 25 kilometer. Elk jaar voorzien we trouwens een ander parcours. Een unieke belevenis! Onderweg, ergens halverwege, voorzien we een rustpauze. Bij terugkomst sluiten we traditioneel af met een maaltijd met kip.” (RI)