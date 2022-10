Grootste zonnepanelenproject in Vlaanderen van start in Roeselaarse wijk Het Verzonken Kasteel

In Het Verzonken Kasteel in Roeselare werd het startschot gegeven voor Aster, het grootste zonnepanelenproject in Vlaanderen. Zo’n 233 woningen worden in de wijk voorzien van zonne-energie. Vlaams minister van Begroting, Financiën en Wonen Mathias Diependaele sloot het eerste zonnepaneel aan op het net in de Jonkersstraat.

Vanochtend gaf minister Diependaele samen met alle betrokken partijen het startschot voor het grootste zonnepanelenproject in Vlaanderen. Vanaf vandaag wil Aster, de afkorting staat voor Acces to Sustainability for Tenants through Energy Effective Retrofit, in vijf jaar tijd zo’n 395.000 zonnepanelen op 52.500 Vlaamse woningen installeren. Het project werd mogelijk gemaakt door de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel, energiebedrijf EnergyVision, Belfius Bank en de Vlaamse Regering.

Win-win-winsituatie

“Op 26 oktober 2020 zag Aster het daglicht en na enkele tegenslagen begonnen we in augustus van dit jaar met enkele testprojecten. Met Aster willen we ervoor zorgen dat beide partijen voordeel krijgen: de mensen met een sociaal tarief en de mensen zonder sociaal tarief”, zegt de voorzitter van Aster, Etienne Audenaert. In de Roeselaarse wijk worden 233 woningen van zonne-energie voorzien. Aster heeft nog meer plannen voor de toekomst. “We willen naast woningen ook op niet-ontwikkelbare gronden zonneparken bouwen om de energieproductie te verdubbelen. Daarnaast onderzoeken we de opties van energieopslag en elektrische deelmobiliteit verder uit”, vertelt Etienne Audenaert.

Binnen het project was de participatie van de bewoners ook zeer belangrijk, legt bestuurder van De Mandel Jurgen Vanlerberghe uit. “Onder het motto van futureproof denken vonden we het van groot belang dat we de inwoners tips gaven over energiebesparing. In onze pilootwoning werd advies gegeven om energie en dus ook geld te besparen. Door je gedrag te veranderen kan je al veel verschil maken”, aldus Jurgen.

Voor de Vlaamse Overheid is het project een grote boost om de klimaatdoelstellingen te behalen. “Het is eigenlijk een win-win-winsituatie. Ten eerste zorgt het voor een goedkoper tarief voor de sociale huurders. Daarnaast krijgt de sociale huisvestingssector een boost. En voor het behalen van de klimaatdoelstellingen is het natuurlijk een zeer grote win-situatie”, aldus minister Mathias Diependaele.

Luchtfoto van Het Verzonken Kasteel. © Energyvision

Op de Roeselaarse daken liggen er het grootste aantal zonnepanelen van alle Vlaamse centrumsteden. Roeselaars schepen van Wonen en Klimaat Michèle Hostekint is zeer fier dat het project in haar stad van start gaat. “We moeten de klimaatswitch samen maken en daarom moeten we energiebesparing voor iedereen toegankelijk maken. De sociale huurders krijgen met Aster toegang tot betaalbare energie.”

Na de uitleg van alle partners was het tijd voor het moment suprême en sloot de minister onder begeleiding van special-effects het eerste zonnepaneel aan op het net.

Tevreden bewoners

Vanmorgen waren ook heel wat bewoners aanwezig om de inhuldiging bij te wonen. Rogier Segaert (78) woont al veertig jaar in Het Verzonken Kasteel en is zeer blij met het project. “Het is een zeer goed initiatief. Ik ben zelf de voorzitter van de bewonersraad binnen de wijk en ik ken veel mensen die het wat minder hebben, voor hen zijn de zonnepanelen welgekomen. Ik praat dagelijks met buurtbewoners en ik hoor alleen maar positieve reacties. Ik wil iedereen bedanken binnen De Mandel”, vertelt Rogier. Op zijn dak komen er volgende week al zonnepanelen. (LVC)