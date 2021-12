Grootste vuurwerkdepot staat in Marke“Wie wordt nu niet gelukkig van vuurwerk afsteken?”

Thomas Desmet uit Marke is klaar om te knallen. Zijn Vuurwinkel opent vanaf zaterdag weer de deuren, en dit tot de laatste dag van het jaar. De opslagbunkers staan er, de winkelruimte komt dit jaar aan de Baron J. de Bethunestraat in Marke.

Thomas Desmet legde al een lange weg af om tot zijn Vuurwinkel en zijn bedrijf Movie FX te komen. Hij begon met circus en vuurspuwerij. Dan kwam de vraag naar vuurwerk. Thomas volgde hiervoor opleidingen in Duitsland en Frankrijk. Na ruim tien jaar is er een grote opslagplaats. De vuurwinkel opent zaterdag voor de tiende keer de deuren.

“Vorig jaar bouwden we bunkers om hier springstoffen op te slaan. De coronamaatregelen staken echter een stokje voor de opening van de Vuurwinkel in Marke. Het enige wat we konden doen was een lading vuurwerk afschieten voor een filmpje over veilig vuurwerk. Daarop is er wel internationale aandacht gekomen.”

“Er ligt nu al 1.500 kg vuurwerk en het is hier 100 procent veilig”

Thomas is er zeker van dat vuurwerk afschieten op een veilige manier kan. “Bij ons gaat er geen enkele klant met vuurwerk de deur uit zonder degelijk advies. We zorgen steeds voor een aantal gouden tips om oudejaarsavond met vuurwerk veilig te beleven. Zo gaan alcohol en vuurwerk niet samen, moet je afstand houden en mag je geen open vlam gebruiken. Als je vuurwerk met advies koopt en je aan de veiligheidsvoorschriften houdt, kan er niets gebeuren. Als je het online in het buitenland koopt, weet je natuurlijk niet wat je koopt en is het meestal illegaal.” Dat kan levensgevaarlijk zijn. Vuurwerk moet je in een gespecialiseerde zaak kopen.”

Thomas is tevreden om de mensen weer ‘de nacht van hun leven’ te laten beleven. “We verkopen eigenlijk licht en geluk in een doosje”, glundert hij. “Wie wordt nu niet gelukkig van vuurwerk afsteken?”

Geen toestanden zoals in Enschede

Heel veel mensen smachten naar het moment dat ze vuurwerk mogen gebruiken. Dat merkt ook Thomas. “Onze Vuurwinkel is een begrip geworden. Er komen veel mensen uit de streek, maar ook mensen uit Brussel, Nederland en Frankrijk weten Marke te vinden om er particulier feestvuurwerk te kopen. We hebben batterijen, compounds, fancakes, fonteinen, vuurpijlen en een klein assortiment knalvuurwerk. Er zijn ook nieuwe combinaties van effecten, maar natuurlijk zijn er ook ‘traditionals’ die blijven en moeten blijven omdat ze zo fantastisch zijn.”

Na nieuwjaar start dan de bouw van de loods bij de bunkers. “In die loods organiseren we vanaf volgend jaar de verkoop van feestvuurwerk, nu kunnen we terecht in een nieuwbouw van mijn vader die voor de loods zal liggen. We kregen een vergunning voor 30 jaar voor onze opslagbunkers. We worden de grootste opslagplaats voor verkoop van particulier vuurwerk in West-Vlaanderen. Er ligt nu al 1.500 kg vuurwerk en het is hier 100 procent veilig.”.

Thomas weet dat sommige mensen zich afvragen of er in Marke ook toestanden zoals in Enschede kunnen gebeuren. “Daar lag 177 ton vuurwerk, waarvan een groot deel illegaal vuurwerk van categorie 1.1. Die producten zorgen bij ontbranding ervan voor een massa-explosie. Feestvuurwerk is veel veiliger, mocht hier iets branden geeft dat geen kettingreactie. De ontbranding blijft beperkt tot de verpakking zelf. Dat noemt men ‘deflagratie’. Detonerende artikelen hebben wij niet liggen. Daar gaat de ontbranding zo snel dat je een massa-explosie kan hebben. Hier kan dat niet.”

Op een veilige manier stockeren

De drie bunkers voor opslag van particulier vuurwerk, professioneel vuurwerk (zoals theatervuurwerk, red.) en voor buskruit zijn verschillende bunkers. “Hiervoor moesten we aan tal van veiligheidsvoorwaarden voldoen. Alles ging via de stad, de brandweer, de provincie, het ministerie van Economische Zaken en milieucoördinatoren. Een nucleair expert maakte een veiligheidsstudie. Alles wordt ook gemonitord en hangt vast aan een meldkamer. Ook de brandweer weet hoe het hier zit. We zouden hier nooit een toelating gekregen hebben mocht de stockering niet op een veilige manier kunnen gebeuren. In België is er trouwens een opslagvergunning nodig voor springstoffen, ook voor bijvoorbeeld ijs- en taartfonteintjes die wij verkopen. De verkoop van springstoffen is federaal geregeld.”

Films, televisieseries en reclamespots

“Buskruit gebruiken we voor speciale effecten”, vertelt Thomas die samen met Arne Normon uit Tielt een tweede bedrijf Movie FX runt. Er zijn naast hen vier vaste werknemers in dienst en er wordt constant met vaste freelancers gewerkt. De medewerkers hebben de nodige certificaten om de machines en de producten te mogen gebruiken. “We maken vuurwerk op evenementen en verzorgen ook special effects bij films, televisieseries en reclamespots. We zorgen niet enkel voor vuur maar ook voor regen, sneeuw, wapens, watereffecten en wind.

“Mijn collega kwam net terug van Italië waar we in april stormeffecten maken voor een film die zich op zee afspeelt. We zijn eigenlijk over de hele wereld aan het werk.”

“Zo zijn een aantal medewerkers van Movie FX voor de nieuwe film van Adil en Bilall anderhalve maand in Jordanië aan de slag geweest, verzorgden ze de effecten voor de één-serie ‘Onder Vuur’, voor de film ‘Annette’ met Adam Driver en Marion Cotillard, werken we mee aan ‘Zillion’ en zijn we bezig met de voorbereiding van het tweede seizoen van de Netflix-serie Braqueurs en seizoen 2 van ‘Onder Vuur’, besluit Thomas.

(EDB – foto’s EDB)