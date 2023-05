Grootste plannen met voormalig Elisabethziekenhuis in Sijsele, met onder meer brasserie, kinderboerderij, sporthotel en kinderopvang

Het gonst van de bedrijvigheid bij Sanapolis, zoals het voormalige Sint-Elisabethziekenhuis wordt genoemd. “Op 16 juni openen we een gloednieuwe feestzaal-brasserie met bijhorende kinderboerderij. De beweegschool VitaMove is al opgestart en we plannen onder meer ook nog een sporthotel en een kinderopvang”, zegt CEO Luc Verhulst.

Onder de noemer Sanapolis wordt nu al enkele jaren, sinds het vertrek in 2017 van de patiënten naar de nieuwe campus in Eeklo, gepoogd om een nieuwe invulling te geven aan het voormalige Elisabethziekenhuis in Sijsele, vlakbij de grens met Maldegem.

Er is al een polikliniek gevestigd als afdeling van AZ Alma maar daarnaast blijft er nog een zee van ruimte over in het gigantische complex dat omgeven is door groen. “Er zijn inderdaad heel wat plannen de revue gepasseerd maar het kwam nooit tot een echte ontwikkeling”, zegt Luc Verhulst, CEO van de vzw Sanapolis. “Maar de tijden veranderen. Eind 2022 heb ik de vzw zelf overgenomen van de historische partners AZ Alma, de Congregatie Zusters van Liefde en WZC Morgenster. Dat was het kantelpunt en vanaf toen ging het snel. De huidige functies – zoals de polikliniek, de locaties als filmdecor (onder meer voor de reeks ‘1985’, red.) blijven behouden en we bieden minstens nog een jaar onderdak aan een 85-tal oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne maar we zijn intussen gestart met een hele reeks nieuwe projecten.”

VitaMove

Bij die projecten ligt de focus op 3 pijlers: sport en beweging, maatschappelijke gezondheid en zorg en ten derde toerisme en recreatie. “In elke van die pijlers hebben we intussen een eerste aanbod uitgebouwd. Zo gaat op 16 juni de gloednieuwe brasserie-feestzaal ‘t Oud Sanatorium open in de ruimte waar vroeger de personeelsrefter was”, gaat Luc Verhelst verder. En in de volledig omheinde tuin van de brasserie hebben we nu al een kinderboerderij opgestart met onder meer minigeiten, minivarkens, alpaca’s, konijnen, schapen en kippen. Vorige week ging ook al hypermoderne beweegschool VitaMove open. Die laat mensen toe om te revalideren, te sporten en gezondheidsklachten te voorkomen. En binnenkort beginnen de brouwers van brouwerij Skollmann hier het brouwen van een eigen Sanapolis-biertje. De mensen van Damme Bier hier uit Sijsele gebruiken onze infrastructuur al langer als depot.”

Doorloopmuseum

Daar blijft het niet bij want Sanapolis heeft ook als ambitie om het verleden van de site – die aanvankelijk dienst deed als sanatorium voor tbc-patiënten, dan een school werd en pas daarna een ziekenhuis – voor het publiek te ontsluiten. “In één van de gangen hebben we daarom een ‘doorloopmuseum’ gemaakt waar je via fotobehang met illustraties en teksten alles kunt te weten komen over wat hier gebeurde tussen 1850 en 2023”, verduidelijkt Luc Verhulst.

“We willen trouwens ook het toerisme in deze mooie regio een boost geven want we werkte vijf wandelroutes, vijf fietsroutes, vijf mountainbikeroutes en vijf racefietsroutes uit. Alle twintig starten ze op ons domein, zullen ze geafficheerd staan en je kan de route gratis via een QR-code downloaden.”

Verder plant Sanapolis vanaf september ook nog kookworkshops en bedrijven kunnen nu al via het platform Funkey een event of teambuilding op het domein boeken. In januari volgend jaar volgt nog de start van een sporthotel voor 68 personen – ook gericht op wielerploegen bijvoorbeeld – en met partner Crescendo zal ook sportbegeleiding op maat aangeboden worden. Nog in het voorjaar van volgend jaar zal in het gebouw een kinderopvang start voor achttien kinderen tussen 0 en 3 jaar oud.

Meer info via www.sanapolis.be

(PDV)