Grootste kerstboom van het land prijkt op Grote Markt van Kortrijk… en iedereen kan gokje wagen over de exacte hoogte

Maandag werd de boom in de voortuin van Ann-Pascale Mommerency en Koen Van de Geuchte (KAPcon) in Marke gekapt. Die stond er al sinds de jaren 60, maar krijgt nu een waardig afscheid als kerstboom op de Grote Markt. “We besloten de boom weg te doen omwille van veiligheidsredenen. We zitten hier uiteindelijk in een woonzone. Tijdens de laatste storm zag je die gevaarlijk heen en weer waaien, stel je voor dat de boom omvalt.” Schepen Wouter Allijns, verschillende buurtbewoners en toevallige passanten kwamen kijken hoe de spar door Martlé Moving & Lifting omstreeks 16.30 uur werd omgezaagd en ingepakt voor transport. Voor de gelegenheid hadden Ann-Pascale en Koen enkele jenevers voorzien.

Lea David (81) en haar man wonen al 50 jaar in de buurt en vinden het jammer dat de gekende spar uit het straatbeeld verdwijnt. “Ik word er toch een beetje emotioneel van. Ik ben opgegroeid tussen de bomen en vind het altijd spijtig als een stukje groen uit onze groene wijk verdwijnt, maar ik begrijp de keuze. Wij hebben ook onze treurwilg weggedaan omwille van veiligheid en een spar heeft niet zo’n diepe wortels. We gaan zeker een kijkje nemen op de Grote Markt, het is lang geleden dat Kortrijk nog zo’n grote kerstboom heeft gezien.”

Wat verder in de straat had Joke (28) twee jaar geleden ook een gigantische spar in de voortuin staan. “Die was ongeveer even groot, we hadden beter ook zoiets gedaan (lacht). Het is voor Ann-Pascale en Koen wel leuk om te zeggen dat hun boom het centrum van Kortrijk siert deze kerstperiode. De kap en het transport was alvast een attractie op zich.”

Het vervoer naar de Grote Markt – onder begeleiding van volgwagens – kan pas aanvangen vanaf 21 uur en duurt iets meer dan een uur. “We moeten namelijk een grote omleiding nemen via de R8 richting Bissegem om vervolgens via de Gullegemsesteenweg en Kortrijksestraat het centrum binnen te rijden. We moeten op twee plaatsen rekening houden met spoorwegkabels en kunnen met deze breedte maximum 40 à 50 kilometer per uur rijden.”

Gokje voor cadeaubon

Op de Grote Markt wordt de boom meteen in een koker geplaatst. Vanaf woensdag kan iedereen via een QR-code ter plaatse een gokje wagen hoe hoog de kerstboom precies is. De beste gokker ontvangt een Kortrijk Cadeaubon van 100 euro op vrijdag 23 december om 18 uur op de Grote Markt.