Grootste daling vastgoedtransacties in West-Vlaanderen, waar appartementen het duurst zijn

In de eerste negen maanden van 2023 waren er in Vlaanderen 5 procent minder vastgoedtransacties dan in dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit de jongste Notarisbarometer. In West-Vlaanderen was de daling het grootst (-8,1%). Van een prijsdaling is nog geen sprake: huizen werden in Vlaanderen gemiddeld 2,3 procent duurder en appartementen 3,9 procent tegenover 2022. Opvallend ook: West-Vlaanderen was de duurste Vlaamse provincie om een appartement te kopen.

Gemiddeld kost een huis in Vlaanderen nu 355.941 euro, of zowat 8.000 euro meer dan vorig jaar. Een appartement kost gemiddeld 277.775 euro, een prijsstijging met ruim 10.000 euro. Het aantal vastgoedtransacties in Vlaanderen lag voor de eerste negen maanden 5 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. In de eerste negen maanden van 2023 daalde de vastgoedactiviteit in alle Vlaamse provincies in vergelijking met dezelfde periode in 2022.

Grootste daling in West-Vlaanderen

In Limburg was de daling miniem (-0,1%), in West-Vlaanderen was de daling het grootst (-8,1%). In de provincie Antwerpen bedroeg de daling -5,5%, in Oost-Vlaanderen -5,9% en in Vlaams-Brabant -3%. Vlaanderen doet het daarmee slechter dan de andere gewesten, want zowel in Brussel als Wallonië werden er in de zomermaanden meer transacties geteld (+2,5 procent) dan in 2022.

Toch doet de vastgoedmarkt het nog altijd beter dan voor de coronaperiode, zeggen de notarissen: in Vlaanderen waren er 8,2 procent meer verkopen dan in de eerste negen maanden van 2019. Voor heel België gaat het om een stijging met ruim 10 procent.

In Vlaanderen betaalden kopers in de eerste negen maanden van het jaar gemiddeld 355.941 euro voor een huis. In De prijs van een appartement steeg in alle Vlaamse provincies: van +0,7% in Vlaams-Brabant tot +6,2% in West-Vlaanderen. Ondanks een prijsstijging van +5,1% bleef Limburg de goedkoopste provincie, met een gemiddelde prijs van 246.177 euro. West-Vlaanderen was de duurste Vlaamse provincie om een appartement te kopen, met een gemiddelde prijs van 301.496 euro.

Nieuwbouwappartementen versus bestaande appartementen

Van alle appartementen die in de eerste negen maanden van 2023 in België werden verkocht, ging het om 14,3% nieuwbouwappartementen. Meteen goed voor het kleinste aandeel van de laatste vijf jaar. In 2018 bedroeg hun aandeel nog 22,7%. Een nieuwbouwappartement in ons land kostte gemiddeld 324.176 euro. In vergelijking met het jaargemiddelde van 2022 ging het om een prijsstijging van +5,3%. Een bestaand appartement kostte gemiddeld 258.504 euro: +3,3% in vergelijking met 2022.

Aandeel jonge kopers wat kleiner dan in 2022

In de eerste negen maanden van 2023 was een koper gemiddeld 39,5 oud. Het aandeel van kopers van 30 jaar of jonger werd kleiner in vergelijking met 2022. Hun aandeel bedroeg nu 29%, in 2022 ging het om 30,3%.

Het aandeel van kopers van 30 jaar of jonger werd kleiner in vergelijking met 2022. © gf

In Vlaanderen was het aandeel jonge kopers in de eerste negen maanden van 2023 het grootst: 30,3%. In Brussel het kleinst: 22,2%. Oost-Vlaanderen was de provincie met het grootste aandeel jonge kopers: 32,8%. Meteen gevolgd door Limburg (31,8%) en Antwerpen (31,6%). Hun aandeel was het kleinst in Vlaams-Brabant (25,7) en Waals-Brabant (18%).