Grootste beurs voor lingerie en badmode van Benelux in Kortrijk Xpo: “Altijd beter om de nieuwste trends in het echt te zien”

Zondag en maandag 30 en 31 juli werden in de Xpo in Kortrijk de nieuwste trends van lingerie en badmode voorgesteld voor de zomercollectie van 2024. Allerlei zaakvoerders van lingeriewinkels kwamen afgezakt vanuit Nederland en België naar de Lingerie Pro, de grootste lingerievakbeurs in de Benelux. Zo ook Heidi Van Staeyen, die al 12 jaar haar lingeriewinkel Caline uitbaat in Nieuwpoort. “Het is altijd leuker om de stuks in het echt te zien. Zo kan je kijken hoe alles uitvalt en ook aan de stof voelen”, vertelt Heidi.

Zondag 30 en maandag 31 juli verzamelden heel wat zaakvoerders van lingeriewinkels in de Xpo in Kortrijk voor de grootste vakbeurs van lingerie- en badmode binnen de Benelux met een 50-tal standen. Op deze beurs konden de zaakvoerders de trends en collecties voor volgende zomer, 2024 al even ontdekken en eventueel ook de nodige bestellingen plaatsen.

“Zo’n sterke en goed uitgebouwde lingeriebeurs is uniek. Naast de traditionele merken hebben we ook een aantal merken die gespecialiseerd zijn in borstprotheses, sportbeha’s en andere segmenten. Het aankopen van het zomerseizoen voor volgend jaar moet nu al gebeuren, zodat de collecties tegen februari 2024 al in de winkel liggen”, vertelt Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie.

Gezellige drukte

Op de beurs was er een gezellige drukte. “Zelf heb ik al alle lingeriebeurzen in de afgelopen jaren bezocht”, vertelt Heidi van de lingeriewinkel Caline in Nieuwpoort. “Hier kan je alles eens inkijken en de nieuwe collecties in het echt zien. Anders moet je kiezen van op een kapstok of soms zelfs met stalen en een website. Maar hier kan je zien hoe de snit valt, het kleur overkomt op de huid. Je kan ook aan de stof voelen, dat maakt het veel gemakkelijker voor ons.”

Fedelin, de vakorganisatie voor lingeriedetaillisten en aangesloten bij Mode Unie zorgde ook voor een uitgebreid programma aan sprekers voor inspiratie. “Het is niet alleen een beurs om stuks aan te kopen, maar zaakvoerders kunnen hier elkaar ook ontmoeten en inspireren”, gaat Isolde verder. “Er zijn verschillende workshops, bijvoorbeeld over hoe je klanten beter kan bereiken.”

“Ik heb onder andere ook een workshop gevolgd over hoe je de verschillende generaties telkens kunt aanspreken. Dat is iets dat je echt kan gebruiken als winkelier om jouw verkoop te boosten”, vult Heidi aan. “Ik plaats hier al een paar bestellingen, maar verder wil ik gewoon de collecties verkennen en op zoek gaan naar nieuwe merken.”

Badmode belangrijk aan zee

Voor Heidi is vooral de badmode in het zomerseizoen heel belangrijk. “Mijn winkel ligt vlak aan zee en in de zomerperiode zijn bikini’s, zwembroeken en badpakken toch wel een heel belangrijk en goed verkopend stuk. Voor mij is het belangrijk dat ik nu al kan zien welke kleuren er populair zijn of wat de tendensen zullen zijn.”

“Dit jaar werken felle kleuren en prints heel goed, maar voor volgend jaar zie ik heel veel fleurige printen en ook veel pure ontwerpen, zoals een mooi effen badpak. Daarnaast zie je dat er ook veel aandacht is voor natuurlijk materiaal, zoals katoen, linnen en zijde. Zowel in de badmode, nachtmode als lingerie. Ik ben blij dat we ons hier zo goed kunnen voorbereiden.”