Grootseminarie in Brugge is op zoek naar een directeur

Het Grootseminaire in Brugge is op zoek naar een directeur. Die moet deze plek verder uitbouwen als diocesaan opleidings- en vormingscentrum, maar ook culturele evenementen met externe partners begeleiden. Een handvol seminaristen verblijft er slechts enkele dagen per jaar.

Dezer dagen verspreidt het bisdom Brugge een opmerkelijke vacature: het Grootseminarie is op zoek naar een directeur. Tot nu toe oefende diaken Antoon Vanhuyse, de econoom van het Grootseminarie, deze functie uit. Maar hij gaat met pensioen, er is dus iemand nodig die de leiding krijgt over alle functies van dit groot gebouw langs de Potterierei in Brugge.

Gastvrij

Het Grootseminarie Ten Duinen wil immers een gastvrij huis ten dienste van de kerkgemeenschap en centrum van vorming en opleiding worden. “Dat is veel ruimer dan vroeger, want een handvol West-Vlaamse seminaristen krijgen nu hun opleiding in Leuven, samen met aspirant-priesters uit de andere Vlaamse provincies. Ze verblijven slechts enkele dagen per jaar in het Grootseminarie, wanneer ze stage doen in West-Vlaamse parochies”, zegt An Quaghebeur, woordvoerder van het Brugse bisdom.

De parochieassistenten krijgen ook hun opleiding in het Grootseminarie. Tal van pastorale diesnten hebben er hun kantoor. Binnenkort verhuist de bijbeltentoonstelling van de abdij van Zevenkerken naar het Groosteminarie. De nieuwe directeur krijgt de opdracht om een nieuwe visie te ontwikkelen op de publieksontsluiting en culturele initiatieven te ontwikkelen. Maar hij moet ook de site financieel beheren en de restauratiewerken opvoeren. “Het is de bedoeling om van het Grootseminarie een open huis te maken, het historisch gedeelte zal veel meer dan vroeger opengesteld worden voor het publiek”, aldus An Quaghebeur.