Grootscheepse ruimingswerken aan Poekekasteel

In het Poeke-park geldt tijdelijk een ander circulatieplan. Er starten deze week immers grote ruimingswerken gepland.

De wal rond Poekekasteel en de aanpalende beken worden de komende maanden schoongemaakt. “Er wordt slib geruimd”, stelt toezichter Niek Van Durme. “Vermoedelijk een zone van zowat 80 cm diep gemiddeld. De oppervlakte bedraagt in totaal zowat een hectare. Dat impliceert ruim 8000 m3 slib, goed voor een 800 vrachtwagens. Het slib wordt gestort in de ruime weide die aan de Poekedorpstraat paalt, aan de kant centrum van het dorp. Na uitdroging zal het goedje dan later afgevoerd worden.”

De werken zullen enkele maanden duren en zolang is de kasteelzone hermetisch afgesloten. Er is her en der een affiche aangebracht, met daarop de alternatieve wegen voor fietsers en wandelaars. Dit allemaal voor de veiligheid van iedereen. Men had gehoopt dat de kasteelomwalling helemaal droog zou staan, ideaal voor de uitgraving. De overvloedige regen van de laatste weken heeft echter gezorgd dat dit niet het geval is. (RV)