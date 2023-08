Grootschalige reünie met 33 kleinkinderen Van Ackere

Onlangs was er de reünie van de familie Van Ackere, negen jaar na de vorige bijeenkomst. Maar liefst 33 kleinkinderen van Henri Van Ackere (overleden in 1956) en Eugenie Schoonbaert (overleden in 1971) kwamen bijeen in het Ridderhof in Veldegem.

Dat was een beetje symbolisch, omdat hun grootouders in 1928 in de Torenhoeve op het domein Het Hoogveld in Veldegem kwamen wonen. Het domein was eigendom van de toenmalige burgemeester van Veldegem, baron van Zuylen van Nyevelt.

Met 85 jaar is Valére Vandenbussche het oudste kleinkind, terwijl Vera Van Ackere met 58 jaar de jongste van de bende is. Ondertussen zijn er al 88 kleinkinderen binnen de familie. (GST)