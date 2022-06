Grootschalige oefening voor bestrijden van olie op zee

Voor de kust heeft dinsdag een grootschalige oefening plaatsgevonden voor het bestrijden van olie op zee. Daarbij werd een gesimuleerde olievlek binnen de windmolenparken opgeruimd. Het doel van de oefening was het testen en optimaliseren van de procedures en de samenwerking tussen verschillende diensten. De dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid coördineerde de oefening met alle betrokken diensten.

Het aantal olievervuilingen op de Noordzee waarbij een opruimactie noodzakelijk is, is de laatste jaren sterk gedaald en in 2021 werd zelfs geen enkele olielozing vastgesteld in de Noordzee. Toch blijft een ongeval altijd mogelijk en dus oefenden de betrokken diensten het scenario van een olievlek op zee.

Voor de oefening werd een grote olievlek nagebootst met stro, die de windmolenparken Seastar en Nobelwind binnendreef. Via de kustwachtcentrale werd de dienst Marien Milieu verwittigd waarop deze een opruimactie startte. Met behulp van Hulpverleningszone 1 (regio Brugge-Oostende) werd het materiaal naar een schip van de Marine en een schip van DAB Vloot gebracht, waarna de bestrijding ter plaatse kon starten.

In de lucht bewaarde het vliegtuig van de wetenschappelijke dienst Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM), onderdeel van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, een overzicht over de hele bestrijdingsoperatie. De dienst maakte ondertussen modellen op om de herkomst van de olie te achterhalen en te voorspellen waar de vlek naartoe dreef.

“De Noordzee is ons grootste natuurgebied. Dat moeten we goed beschermen, maar een ongeluk is snel gebeurd. Zeker op één van de drukste zeegebieden ter wereld. Dan moet er snel ingegrepen worden. Sinds vorig jaar bundelen de dienst Marien Milieu, Civiele Bescherming en Hulpverleningszone 1 hun krachten. Zo kan eventuele vervuiling bij een incident snel en efficiënt worden bestreden”, aldus minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD). (Belga)