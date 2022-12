Groot gaslek met ontploffingsgevaar in Poperinge: woningen en Huize Proventier worden geëvacueerd

In Poperinge, kruispunt Veurnestraat met de Doornstraat, is er momenteel een groot gaslek met ontploffingsgevaar.

“Alle omliggende woningen worden geëvacueerd, inclusief Huize Proventier. We dringen er op aan om in de zone van het gaslek geen gebruik te maken van gsm of andere elektronische toestellen”, zo meldt politiezone Arro Ieper op sociale media. “Er werd een perimeter ingesteld. De Veurnestraat is afgesloten (vanaf Switch road), Doornstraat afgesloten (vanaf Engelstraat) en vanaf de Grote Markt is ook alles afgesloten.”

Via sociale media houdt ook stad Poperinge de inwoners op de hoogte. IBO Hopsakee verhuist deze namiddag uit voorzorg naar jeugdcentrum De Kouter, Komstraat 30. Alle scholen worden verwittigd”, laat stad Poperinge op Facebook weten. “De gasleiding werd volledig afgesloten. Er is geen stroom in de Veurnestraat tussen Lokaal Dienstencentrum De Bres en de bibliotheek.”