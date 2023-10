Groot feest voor wereldkampioen Gran Fondo Lars Van Coppenolle

De jonge Oostkerkenaar Lars Van Coppenolle kroonde zich afgelopen zomer tot wereldkampioen Gran Fondo in het Schotse Glasgow. “Dat wilden we niet zomaar laten voorbijgaan”, zegt Lut Fockedey, die samen met tal van verenigingen en sponsors een groot feest organiseerde in De Beuterblomme.

Een Gran Fondo, de kans dat het begrip niet meteen een belletje doet rinkelen is niet klein. Het gaat om een discipline binnen het amateurwielrennen en wordt omschreven als een behoorlijke lange, georganiseerde rit met een groot aantal wielertoeristen als deelnemers en met tijdwaarneming. Op het voorbije WK wielrennen in Schotland afgelopen zomer vond dus ook het WK in deze discipline plaats en het was daar dat Lars Van Coppenolle zich de sterkste deelnemer toonde.

De Oostkerkenaar, die als ingenieur bij een havenbedrijf in Zeebrugge werkt, werd voor die prestatie eerder al tijdens de gemeenteraad gehuldigd in het Damse stadhuis maar zijn Oostkerkse dorpsgenoten wilden er toch nog een écht feest in het dorp bovenop doen. Het was Lut Fockedey, ook bekend als gemeenteraadslid voor CD&V+, die samen met verenigingen als de wielerclubs De Beuterblommen en Poerdroge en met Oostkerke Sportief het voortouw nam voor de organisatie van een feest in parochiezaal De Beuterblomme.

Belgisch volkslied

“We kunnen zo’n mooie overwinning van een dorpsgenoot toch niet zomaar laten voorbijgaan”, zegt Lut. Ook heel wat bedrijven en zelfstandigen uit Oostkerke en omgeving steunden het initiatief als sponsor en stad Damme deed ook een duit in het zakje door enkele vaten bier te voorzien. Lars Van Coppenolle werd op het podium geïnterviewd door ‘Meester Frans’ Tytgat en mocht nog eens het verhaal van zijn indrukwekkende prestatie doen. De aanwezigen konden ook genieten van een filmpje over zijn ervaringen in Schotland. “Het moment dat het Belgisch volkslied voor mij werd gespeeld zal ik toch niet vlug vergeten”, zei de duidelijk nagenietende Lars.