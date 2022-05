Groot feest voor Tieltse 40-, 41- en 42-jarigen in Shamrock

In de Shamrock wordt op vrijdag 20 mei vanaf 19.30 uur een heus eet- en dansfeest georganiseerd voor iedereen die de leeftijd van 40 jaar heeft bereikt of nog moet bereiken in de jaren 2020 tot en met 2022.

“Het oorspronkelijke doel was om in 2020 te vieren, maar toen gooide corona roet in het eten. Toen we dan ons feest konden laten doorgaan in 2021 hoorden we van veel vrienden dat ze het jammer vonden dat het geboortejaar 1981 er niet kon bijzijn. Vandaar hebben we toen beslist om dat geboortejaar er bij te nemen. Nu doen we ook hetzelfde voor het geboortejaar 1982”, vertelt Evelien Vaernewyck, die samen met Arianne Planckaert, Karen Vannieuwenborgh, Griet Deschepper en Mieke Ottevaere instaat voor de organisatie van het feest.

Naar het ontstaan van het idee is het niet lang zoeken, aldus de organisatie. “Dat is ontstaan aan een toog waar vaak veel ideeën beginnen. Het idee was er en we probeerden wat interesse te wekken bij leeftijdsgenoten. Al snel werd het duidelijk dat iedereen wel zin had in een feestje om die speciale 40ste verjaardag te vieren. Vandaar ook ons enthousiasme om verder te gaan met de uitwerking van het idee.”

Link met Tielt

Om feest te vieren moet je niet per se in Tielt wonen. “Er dient een link te zijn met Tielt. Niet alleen mensen die er wonen of er geboren zijn zijn welkom, maar dit kan ook gaan over mensen die er school hebben gelopen, maar niet in Tielt wonen. Uiteraard is het belangrijk dat je van het geboortejaar 1980, 1981 en 1982 bent. De partner is ook welkom en moet uiteraard niet aan de eisen voldoen. Door GDPR mogen wij geen lijsten opvragen om mensen aan te schrijven, wat een domper is op de feestvreugde, maar hopelijk doet de (sociale) media goed zijn werk.”

Voor wie zich alsnog wenst in te schrijven, heeft Evelien Vaernewyck één boodschap. “Inschrijven kan nog tot ten laatste zondag 15 mei mits onmiddellijke betaling van de democratische prijs van 75 euro per persoon op het rekeningnummer BE44 9501 0848 6145. Er kan gemaild worden naar feestje40en41jarigen@gmail.com. Wij rekenen op veel enthousiaste 40-jarigen om er een fantastische avond van te maken, zodat we onze tram vier eindelijk kunnen vieren.”

DJ Starfire

De organisatie mikt op een 150-tal personen. “Wij voorzien alvast een ruime walking dinner waarbij het de bedoeling is dat de mensen ruim voldoende hebben. Dit niet enkel hapjes, maar echt een volwaardige maaltijd. De drank is all in tot 2 uur. Voor de muziek doen we beroep op een DJ uit onze jonge jaren: DJ Starfire!”