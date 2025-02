Groot feest voor eeuwelinge Angela

In het Oosthof in Snellegem werd dinsdag de honderdste verjaardag gevierd van Angela Timmerman. Ze werd op 25 februari 1925 geboren in Eernegem.

Angela groeide er op in een gezin van zes kinderen. Door haar zus Maria leerde ze haar toekomstige man Charles Vandenbussche kennen. Hij woonde toen met zijn ouders in Ukkel (die voordien boerden in Eernegem) waar hij hielp op de boerderij. Na hun huwelijk in 1950 kwam Charles snel naar Eernegem wonen om samen met Angela een boerderij te runnen. Hij nam de boerderij in Eernegem over van zijn oudste broer.

Jong weduwe

Het echtpaar kreeg één dochter, Monique. De familie werd uitgebreid met twee kleinkinderen, Kurt en Mieke. Mieke zorgde voor drie achterkleinkinderen met Charles, Cyriel en Cesar. Angela is op jonge leeftijd weduwe geworden. Haar man overleed in 1982 op 62-jarige leeftijd. Ze besliste om te stoppen met de boerderij en dichter te gaan wonen bij haar dochter in Sint-Andries. Ze woont er nu nog steeds en heeft er regelmatig contact met haar buurvrouw Maria Verplancke die eerder in Salons de Vrede in Ichtegem haar 105de verjaardag vierde met haar familie. Ze nam de huishoudelijke taken over van haar dochter, zoals het strijken, ramen wassen, fruit inleggen, wassen en pudding maken voor de kleinkinderen en stond tot op haar 93 jaar op de ladder om ramen te lappen.

72 eeuwelingen

Angela was actief in het verenigingsleven bij onder meer Okra, de Boerinnenbond (nu Ferm, red.) en Ziekenzorg. Ze reed regelmatig mee met de fietstochten in de zomer. Angela kon niet geloven dat ze honderd jaar ging worden maar dinsdag was het zover. Over de middag kreeg ze het bezoek van de Brugse burgemeester Dirk De fauw die haar namens de stad ging feliciteren met haar honderdste verjaardag.

Brugge telt intussen 72 eeuwelingen en ouder waarvan 53 van het vrouwelijke geslacht.