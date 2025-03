Groot feest in woonzorgcentrum Sint-Amand: Mariette blaast 100 kaarsjes uit

Mariette Vandemeulenbroeke mocht vorige vrijdag haar honderdste verjaardag vieren. Burgemeester Degezelle en schepen Desmet trokken naar WZC Sint-Amand, waar Mariëtte verblijft, om de eeuwelinge te feliciteren.

Mariette werd op 28 februari 1925 geboren in de Beekstraat in Zwevegem. Ze was de jongste van vier en kende een zorgeloos leven, tot de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Het werden moeilijke tijden maar gelukkig leerde ze Robert kennen, de man waarmee ze op 23 juni 1944 huwde. Ze gingen wonen in een klein huisje in Sint-Denijs.

Grote familie

In 1950 werden Mariette en Robert de trotse ouders van Eddy. Kort daarna besloten ze te verhuizen naar de Kappaert in Zwevegem. Haar man werkte bij Bekaert en zijzelf deed het huishouden. Van Mariette was gekend dat alles altijd tot in de puntjes in orde moest zijn. In 1955 ging de koningswens in vervulling en werd Marleentje geboren, die al overleden is. Er zijn vier kleinkinderen, 6 achterkleinkinderen en een eerste achterachterkleinkind.

Zowel Mariette als Robert waren duivenliefhebbers. Het spelen met de duiven was een vaste zondagse gebeurtenis. Slecht deden ze het niet, want af en toe werd er ook wel eens een prijs gewonnen.

Na een tijdje ging het gezin terug in de Beekstraat wonen, in het ouderlijk huis van Mariette. Alles ging zijn beloop en Mariette herinnert zich nog het moment dat er sprake was om een autootje te kopen. “Dit was niet direct Robert zijn ding. Ik wilde er wel een en stapte naar de rijschool om mijn rijbewijs te halen. Met succes!”, vertelt ze.

Na het overlijden van haar echtgenoot bleef Mariette nog een tijdje in de Beekstraat wonen. Ze bleef niet bij de pakken zitten en vulde haar dagen met een kaartje leggen met de buren en vrienden. Naarmate ze ouder werd besloot ze het huis vol herinneringen te verkopen en haar intrek te nemen in een serviceflat op de Losschaert.

Uiteindelijk kwam ze in WZC Sint-Amand terecht, waar ze nu al meer dan 10 jaar verblijft.