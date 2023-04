Groot boekfeest in het Brugse stadhuis

Ruim 130 kinderen van verschillende Brugse basisscholen verzamelden woensdagnamiddag voor een groot boekfeest in het stadhuis. Ze werden door schepen van cultuur Nico Blontrock hartelijk ontvangen in het salon, dat feestelijk versierd was met de tekeningen en creatieve werkjes die de kinderen in het begin van het schooljaar maakten voor de illustratie van het kinderboek Drakenbank.

Ook Lenard Wolters van uitgeverij Leonon Kinderboeken kwam helemaal uit Zwolle voor de uitreiking van de certificaten aan de kinderen wiens creatief werkstuk gebruikt werd voor de illustratie van het boek. Enkele maanden geleden koos burgemeester Dirk De fauw immers willekeurig een aantal tekeningen uit de vele kunstwerkjes. Deze werden daarna door leerlingen van de Maricolen verwerkt tot afbeeldingen voor het boek. Het resultaat is een schitterend geïllustreerd kinderboek.

De laureaten ontvingen een mooi certificaat en uiteraard ook een exemplaar van het spannende kinderboek van Jessie Veraverbeke. Als afsluiter ontvingen alle kinderen een leuke goodiebag. (PDC)