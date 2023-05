Grondige hervorming van wijkbudgetten in Oostende: voortaan mogen ook tweedeverblijvers stemmen over Wijkprikkels

Het stadsbestuur van Oostende hervormt het reglement van de Wijkprikkels waarbij ze wijkgerichte projecten financieel ondersteunt. Ook eigenaars van tweede verblijven krijgen een stem en er komt een duidelijker onderscheid met de echte wijkfeesten.

“Het uitgangspunt van Wijkprikkels blijft de versterking van het sociaal weefsel en de publieke ruimte. We verdelen de stad in acht wijken die elk een budget krijgen in functie van het aantal inwoners”, zegt schepen Maxim Donck (N-VA). Na een periode waarin al veel van de projecten werden gerealiseerd, stuurt de stad nu bij. Zo zullen eigenaars van tweede verblijven ook een project kunnen indienen en stemmen. Goedgekeurde projecten van de vorige jaren mogen deelnemen aan een nieuwe ronde op voorwaarde dat ze nieuwe zaken bevatten.

Centen

De voorstellen mogen maximaal 75 procent van het wijkbudget omvatten; de stad wil daarmee vermijden dat één project met het hele budget gaat lopen. Bij de stemming moet een project ook minstens 60 stemmen halen; een uitdaging voor kleinere initiatieven. De stad gaat ook stemmomenten organiseren in ontmoetingscentra zodat eenieder zijn voorkeur kan uitdrukken. De organisatoren moeten ook een verzekering afsluiten voor de medewerkers.

Wijkfeesten

Een belangrijke wijziging is er op het vlak van de wijkfeesten. Tot nu toe voorzag de stad 120.000 euro voor wijkprikkels en 70.000 euro voor wijk- en buurtfeesten. Dit jaar bleek echter dat een veel wijkfeesten (Coverfestival, West Quarter Festival, Regenboogfestival, Vistival, VOK Festival) een aanvraag voor de Wijkprikkels indienden en vaak ook wonnen. Het gaat vaak om grotere verenigingen die mobiliseren en zo de stemming winnen. “Dat zijn eigenlijk wijkfeesten en buurtevents terwijl we met de Wijkprikkels toch mikken op duurzame projecten zoals pakweg een moestuin of hondenweide met een blijvend karakter”, duidt Maxim Donck.

De stad haalt die wijkfeesten uit de Wijkprikkels en koppelt daar ook een budget aan. Voor de wijkfeesten is er voortaan 120.000 euro (in plaats van 70.000), terwijl er voor de Wijkprikkels 70.000 euro wordt voorzien.