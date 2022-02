Groepspraktijk Fiks opent de deuren in Gistel

In de Oostendsebaan 100 openen vier specialisten een nieuwe groepspraktijk: Fiks. Je kan er terecht voor osteopathie, kinesitherapie, podologie en psychologie. “Sinds corona hebben veel mensen nood aan een multidisciplinaire aanpak”, klinkt het unisono.

Osteopaat Amandine Raes (26), kinesist Robin Monteyne (28), podoloog Arne Verbanck (25) en psycholoog Hannelore De Beir (35) slaan de handen in elkaar met Fiks. Het koppel Amandine en Robin kwam ruim anderhalf jaar geleden in Gistel wonen en onderzocht de mogelijkheden om in de rand van Oostende een praktijk op te starten.

Langs een invalsweg

“We zochten een locatie niet ver van de kust waar er nood was aan een groepspraktijk. We botsten op een pand met veel potentieel en waren meteen verkocht. De locatie, langs een invalsweg en niet ver van de op –en afrit aan de E40, is perfect”, legt Robin Monteyne uit. “Via via kwamen we in contact met Hannelore De Beir, die toen zelf een zelfstandige uitdaging zocht. Arne Verbanck was actief in Nederland, maar wou dichter bij zijn geboorteplaats Oostende komen werken. Uit de gesprekken die we onderling voerden, kwam snel een klik.”

Makkelijk doorverwijzen

Bij Fiks gaan ze prat op hun multidisciplinaire aanpak. “Patiënten komen langs met een specifieke klacht, maar weten niet of ze nu naar een kinesist, podoloog of osteopaat moeten, of extra hulp nodig hebben van een psycholoog. Het is daarom uitermate handig dat we snel kunnen doorverwijzen naar een van ons vier. Er is de tijdwinst voor de patiënt, wij kunnen onderling heel snel informatie uitwisselen. We weten van elkaar dat we goed werk leveren. We merken trouwens dat veel mensen door corona kampen met stress, wat een fysieke en emotionele impact heeft. Door de aanwezigheid van een psycholoog is onze werking dan ook compleet”, klinkt het nog. (TVA)

Een afspraak maken kan online:www.praktijkfiks.be