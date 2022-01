Groepsopvang De Kikker neemt Kornuit in Torhout over: in 2023 nieuwbouw

Kinderopvang Kornuit in Torhout, het levenswerk van de straks 69-jarige Monique Van De Putte, is in nieuwe handen. Groepsopvang De Kikker, die intussen al over 16 vestigingen beschikt, heeft Kornuit overgenomen en wil tegen de zomer van 2023 een nieuwbouw klaar hebben op grond achter het scoutslokaal van De Goede Herder.

De Kikker is sinds Nieuwjaar eigenaar van Kornuit geworden en behoudt de twaalf personeelsleden, onder wie Sharon Vandewiele en Jitske Vandenberghe, die verantwoordelijk zijn voor respectievelijk het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang.

Stefanie Deleu, de dochter van pionier Monique Van De Putte, had de voorbije jaren de algemene leiding, maar komt na de overname niet meer in het verhaal voor. Kornuit vangt in zijn kinderdagverblijf 21 jongens en meisjes tot 3,5 jaar op en buitenschools 49 kinderen tot 12 jaar.

Ook kinderopvang in de oude pastorie

De zaakvoerders van Groepsopvang De Kikker zijn Ann Seys (53) en dochter Stefanie Versluys (35). In 2005 startten ze hun eerste kinderopvang in Zeebrugge en nu zijn ze in Torhout aan hun 15de en 16de vestiging toe. Ze zijn in die stad al actief op de wijk Don Bosco, waar ze in juni 2019 aan de Revinzestraat De Kikker 7 openden. Daar is plaats voor 34 kindjes tot 3,5 jaar en het kinderdagverblijf wordt er overbevraagd.

“De oude Kornuit heet voortaan De Kikker 15 Kornuit”, legt Ann uit. “We hebben de omgevingsvergunning rond voor een ruime nieuwbouw achter het scoutslokaal nabij de vroegere wijkkerk in de Herderstraat, maar voorlopig blijven we uiteraard in de oudbouw aan de Zwevezelestraat, net naast de Aldi en de Hubo. Dat pand bevindt zich helaas in een erg bedenkelijke staat en dus zijn we volop bezig om het voor het komende anderhalf jaar nog wat op te kalefateren en onder andere van nieuwe toiletjes te voorzien. Heel grote investeringen hebben natuurlijk geen zin meer, want we hopen op de eerstesteenlegging voor onze nieuwbouw in april. Over een paar maanden dus. Als alles naar wens verloopt, zouden we tegen de zomer van 2023 naar de nieuwbouw moeten kunnen verhuizen. Daar wordt het voor de kinderen en hun begeleiders de hemel op aarde in vergelijking met de huidige, aftandse accommodatie. Alles gloednieuw!”

We willen de nieuwbouw achter het scoutslokaal al in 2023 open

Maar er is meer. Ann en dochter Stefanie openen met hun onderneming nog een derde vestiging in Torhout, eveneens op de wijk De Goede Herder. Al in maart hopen ze in de vroegere pastorie tegenover wijkschool Ten Parke in de Herderstraat De Kikker 16 te kunnen starten, een extra kinderdagverblijf met 18 plaatsen voor kinderen tot 3,5 jaar. Dat is uiteraard heuglijk nieuws voor de jonge gezinnen van de wijk.

Dringend respect voor opvang nodig

“De sector van de kinderopvang verdient het respect van iedereen, maar krijgt dat helaas niet altijd”, sakkert Ann. “Dat voelen we in de coronacrisis maar al te goed. De hogere overheid praat constant over het onderwijs en het jeugdwerk, maar niet of nauwelijks over de kinderopvang. Nochtans zouden ook wij sneller over duidelijke en gerichte richtlijnen willen beschikken om met corona om te gaan. Maar we worden al te vaak vergeten, hoe groot de sociale, pedagogische en economische impact van onze werking ook moge zijn. Dat is heel jammer.”

Zo zal de nieuwbouw van De Kikker 15 Kornuit op het einde van de Herderstraat eruitzien. © JS

Het Torhoutse stadsbestuur beseft het belang van de kinderopvang sowieso wél. “Ik ben nu negen jaar schepen voor deze materie en ben heel blij dat het dossier van de opvang op de wijk De Goede Herder een positieve wending gekregen heeft”, haalt Rita Dewulf opgelucht adem. “Dit is uitstekend nieuws voor de toekomst van de gezinnen. De omgevingsvergunning voor het moderne gebouw achter het scoutslokaal van De Goede Herder is rond en dus kan De Kikker straks het bouwproject starten. Dat is een grote stap voorwaarts.”

“We hebben over de medewerking van de stad zeker niet te klagen”, pikt Ann Seys in. “Binnenkort staan we in Torhout op drie locaties in voor kinderopvang en dat is niet weinig. We zijn heel blij dat we in deze stad vaste voet aan de grond hebben. We coördineren alles vanuit het zogenoemde Kikkerhuis aan de Sportstraat in Sint-Kruis Brugge. Daar is ons administratief centrum gevestigd.”