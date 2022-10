Groep van 30 migranten gefilmd als ze met boot in water gaan in Bray-Dunes: “Voorbije dagen 1.604 migranten onderschept”

Een vrouw uit Nieuwpoort kon dinsdagochtend op het strand van het Franse Bray-Dunes, vlak over de grens bij De Panne, filmen hoe een grote groep migranten een boot in het water duwde en de zee opging. Onder hen heel wat kinderen. “Helaas zijn de feiten dagelijkse kost: de voorbije dagen alleen al werden 1.604 migranten onderschept”, zegt korpschef Nicholas Paelinck van Westkust.

De West-Vlaamse vrouw maakte dinsdagochtend rond 10.40 uur een wandeling op het strand van Bray-Dunes toen ze plots heel wat kabaal hoorde. Op het strand droeg een grote groep migranten een boot boven het hoofd en marcheerde naar de zee. Het ging om een dertigtal migranten, onder hen heel wat kinderen. Zonder aarzelen stapten ze over het strand, elkaar aanmoedigend, om de boot uiteindelijk aan de waterlijn neer te laten. “En die moeten allemaal in die boot? Met al die kinderen erbij? Ongelofelijk”, reageert de vrouw. De groep stapt in de boot en vertrekt op zee.

Opvallend: twee politiemannen van de Franse gendarmerie loopt de groep achterna, probeert op hen in te praten maar kan ze niet tegenhouden. Eenmaal de groep vertrokken was zwaaiden ze nog naar de politie. In werkelijkheid had de politie intussen de scheepvaartpolitie op de hoogte gebracht die de groep op zee zou onderscheppen. Daar bracht de politie de wandelaars ook op de hoogte van.

1.605 migranten in twee dagen tijd

Terwijl migranten vroeger meestal de clandestiene en levensgevaarlijke oversteek op de Noordzee ’s nachts maakten, deinzen ze er tegenwoordig niet voor terug dit op klaarlichte dag te doen. “De feiten zijn in Frankrijk dagelijkse kost”, zegt korpschef Nicholas Paelinck. “De voorbije twee dagen werden 35 boten met in totaal 1.604 migranten onderschept op de Noordzee. De wetgeving in Frankrijk is ook anders: eenmaal op zee worden de migranten begeleid tot in Engelse wateren waar de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk ze verplicht overnemen en aan land laten. In België wordt steevast een reddingsoperatie opgezet en worden ze teruggehaald. Een maand geleden hadden we nog een poging in de Westkust, maar kon er snel ingegrepen worden. Onze kust is tegenwoordig goed beveiligd. We houden ook vaak controles op de weg en zien nu dat smokkelaars in een grote boog rond onze zone heen rijden.”

Dit jaar alleen al maakten 34.672 migranten de oversteek. In 2020 waren dat er nog 8.400. Ook de Franse autoriteiten onderzoeken nu om hun wetgeving te verstrengen. (JH)