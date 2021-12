Groep Ubuntu verrast met originele feestpakketten in winkel Het Andere Geschenk

De sociale netwerkorganisatie Groep Ubuntu, met onder meer het Hoevekaffee in de Bosstraat in Avelgem, zet tijdens de eindejaarsperiode hun winkel Het Andere Geschenk in de kijker. Daar vind je een ruim assortiment aan producten die gemaakt worden in de ateliers van de organisatie. Voor de feestdagen hebben ze enkele eindejaarspakketten samengesteld.

Groep Ubuntu zet zich in voor kwetsbare mensen en gezinnen. De sociale netwerkorganisatie organiseert activiteiten, dienstverlening en werkplekken voor mensen met een beperking en voor personen die verder van de arbeidsmarkt staan. Ze brengen verschillende sectoren samen en creëren een samenwerking met de buurt.

In de Bosstraat 2 vind je Het Ganzenhof, waar ongeveer 60 medewerkers een ecologische boerderij uitbaten. In het Hoevekaffee serveren ze lunch, taart en huisgemaakte dranken. Er is ook een eigen winkel op de site. Daar verkopen ze zelfgeteelde biologische producten. De Hoevewinkel is bereikbaar via de grote bruine poort.

Voor feestdagen

Dit jaar zet Groep Ubuntu ‘Het Andere Geschenk’ in de kijker met het oog op de feestdagen. In die winkel op Plein 34 in Kortijk is er een ruim assortiment aan diverse producten te vinden. Die ambachtelijke producten zijn gemaakt in het atelier door mensen verbonden aan de organisatie.

Het assortiment is erg ruim en bevat onder meer kapstokken, kaarsen, schorten en kommetjes maar ook voedingsproducten zoals tapenades, koekjes en de Advokanter, een advocaat die erkend is als streekproduct.

Naast het standaardaanbod zetten ze tijdens de eindejaarsperiode enkele pakketten in de kijker. Zo kunnen bezoekers zoete, pittige en hartige kookpakketten bestellen. De winkel is open van dinsdag tot en met vrijdag en op zaterdag in de namiddag. (LV)