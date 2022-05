Groep Huyzentruyt pakt uit met duurzaamheidsproject: 2,5 miljoen euro voor 50 hybride wagens

Met een deal rond vijftig hybride bedrijfswagens zet Groep Huyzentruyt fors in op duurzaamheid. De Beverse projectontwikkelaar kan straks 70 procent van zijn CO2-uitstoot verminderen. Volvo-verdeler Novabil uit Waregem staat in voor de levering van de wagens.

Vanaf 2029 moeten alle nieuwe auto’s in Vlaanderen elektrisch zijn. Niet alleen voor particulieren, maar ook voor bedrijven vormt dat een stevige uitdaging. Een eerste stap in de goede richting is vaak de aankoop van een hybride wagen. Zo blijkt uit cijfers van FEBIAC, de federatie van de auto- en tweewielerindustrie in België en Luxemburg, dat 23,5 procent van de nieuwe ingeschreven wagens in de eerste drie kwartalen van 2021 een hybride wagen was.

Met deze investering halen we onze ecologische voetafdruk toch een stukje naar beneden – Thomas van Poucke, CEO Groep Huyzentruyt

Ook Groep Huyzentruyt, de projectontwikkelaar uit de Waregemse deelgemeente Beveren-Leie, volgt die trend. Het bedrijf plaatste een bestelling van 50 plug-in hybride wagens om zijn huidige bedrijfswagens om zijn huidige bedrijfswagens – hoofdzakelijk diesels – te vervangen. De eerste 36 voertuigen worden in december geleverd, daarna volgen nog 14 wagens. Volvo-verdeler Novabil uit Waregem staat in voor het contract. “We stellen vast dat steeds meer bedrijven de switch maken naar hybride of elektrische wagens”, zegt verkoopadviseur Robin Quaghebeur van Novabil.

Laadinfrastructuur

Met het contract is een investering van 2,5 miljoen euro gemoeid. De groene bedrijfswagens stellen Groep Huyzentruyt in staat om de totale CO2-uitstoot van het wagenpark (5.532 gram CO2 per gereden kilometer) terug te dringen tot 1.530 gram CO2. Een daling met 70 procent. “We gaan vol voor vergroening en meer duurzaamheid. Met deze investering halen we onze ecologische voetafdruk toch een stukje naar beneden”, zegt CEO Thomas van Poucke, die het slechts als een eerste stap ziet. Op termijn wil Groep Huyzentruyt overstappen op volledig elektrische bedrijfswagens.

Dat volledig elektrisch momenteel nog onhaalbaar is, heeft te maken met de laadinfrastructuur. Op veel plaatsen, zoals bouwwerven, is het nog niet mogelijk om de wagen op te laden. Daarom wil Groep Huyzentruyt op zijn eigen hoofdzetel het goede voorbeeld geven. “We voorzien bijkomende stopcontacten en een paar laadpalen voor bezoekers. Werknemers die hun bedrijfswagen thuis willen opladen, zullen dat kunnen doen met een slimme kabel, die toelaat om het energieverbruik te meten. Zoals bij een tankkaart kunnen we die kosten dan ook vergoeden”, besluit van Poucke. (PNW)