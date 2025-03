Groep Brugge herdenkt samen met WZC Van Zuylen vijf jaar corona

Vijf jaar na de eerste lockdown in België, vond op donderdag 13 maart aan woonzorgcentrum Van Zuylen in Sint-Kruis een herdenkingsmoment plaats. Er werd stilgestaan bij de impact van de coronapandemie en ook geapplaudisseerd voor het zorgpersoneel binnen en buiten Brugge.

Schepen van Welzijn Pablo Annys: “We willen tonen dat Brugge niet vergeten is hoe zwaar deze periode was. Tijdens deze periode werden samen met lokale partners troostplaatsen gecreëerd. In Sint-Kruis kunnen deze plekken verkend worden via een speciale troostwandeling.”

WZC Van Zuylen organiseert daarnaast ook een thematische week rond levenseinde, verlies en rouw. Zo is er onder andere op dinsdag 1 april (14 – 16.30 uur) een infonamiddag voorzien voor familie en buurtbewoners. Meer info over de troostwandeling in Sint-Kruis: www.brugge.be.