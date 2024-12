‘Groep Brugge’ haalt ruim 50.000 euro binnen voor De Warmste Week

Brugs Burgemeester Dirk De fauw en algemeen directeur Stad en OCMW kwamen aan het Warmste Huis van De Warmste Week een cheque van maar liefst 50.740,10 euro overhandigen voor De Warmste Week namens ‘Groep Brugge’. “Onze medewerkers toonden zich bijzonder creatief om geld in te zamelen”, zei de burgemeester.

Ook de zogenaamde ‘Groep Brugge’ zette heel wat acties op het getouw om De Warmste Week, rond het thema Eenzaamheid, te steunen. De Groep Brugge bestaat uit Stad Brugge, OCMW/Mintus, Stedelijke Onderwijs en Lokale Politie Brugge.

Krachtig signaal

“Met Groep Brugge hebben we dit jaar een krachtig signaal gegeven: samen kunnen we echt het verschil maken in de strijd tegen eenzaamheid. Van onze postkaartenactie, die een golf van verbinding door de stad bracht, tot de debetavond en De Warmste Tafel; elk initiatief liet zien hoe een klein gebaar een grote impact kan hebben”, zei burgemeester Dirk De fauw (cd&v).

“Bovendien bundelden al onze medewerkers de krachten voor tal van creatieve acties om geld in te zamelen. Ik ben bijzonder trots dat we vandaag deze cheque kunnen afgeven ten voordele van De Warmste Week.

Warmste radio

Ook algemeen directeur Colin Beheydt is tevreden. “Onze medewerkers zetten zich niet alleen op de werkvloer in, maar ook daarbuiten om Brugge warmer en mooier te maken”, klonk het. “Alle acties zijn waardevol maar enkele die eruit springen zijn De Warmste Radio, waar collega’s verzoeknummers konden aanvragen en persoonlijke verhalen delen.”

“Ook aan het optreden van de band ‘Civil Servants’ waarbij medewerkers van Groep Brugge hun muzikale talenten toonden in een intiem concert in de Stadsschouwburg koesteren we heel mooie herinneringen.”

Nog acties vanuit de Groep Brugge zijn onder meer De Warmste Voetbalploeg waarbij iedereen zich kon inschrijven met een team en elk doelpunt bij droeg tot een mooie donatie. De Warmste Bingo stond dan weer garant voor twee avonden vol spanning en plezier. En tijdens De Warmste Lunch organiseerden alle diensten een warme lunchpauze, waarbij medewerkers iets lekkers bakken of koken om het met elkaar te delen.

De acties brachten alles samen dus de mooie som van 50.740,10 euro op.

(PDV)