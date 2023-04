Groep Bossuwé lanceert de Martha en Maurice Stichting voor goede doelen: “Jaarlijks één project ondersteunen”

Groep Bossuwé heeft onlangs een organisatie opgezet om goede doelen te steunen: de Martha en Maurice Stichting, die verwijst naar wijlen Maurice Bossuwé en zijn vrouw Martha, in 1952 de stichters van Frituur Bossuwé aan het Stationsplein.

Als familiale groep engageert groep Bossuwé zich voor onze omgeving en lokale projecten. “Om effectief een grotere impact te maken, hebben we beslist om voortaan jaarlijks één project (financieel) te ondersteunen via de Martha en Maurice Stichting. Hiervoor voorzien we een jaar lang diverse initiatieven”, duidt zaakvoerder Philippe Honoré, de schoonzoon van wijlen Martha en Maurice Bossuwé-Verniere.

‘Prinses Lara’

“We gaan ons volledig inzetten voor ‘Prinses Lara’, een meisje van bijna drie jaar dat al even strijdt tegen leukemie. Ondertussen gaat het minder goed met Lara. Een paar maanden geleden waren er geen kankercellen meer te vinden, maar helaas zijn deze opnieuw actief. De mama en papa van Lara stonden voor een hartverscheurende keuze: opstarten met palliatieve zorg of een enorm zware chemo opstarten”, duidt Philippe. Uiteindelijk kozen haar ouders voor de chemo. “Dit is opnieuw een zeer zware en moeilijke periode voor zowel Lara en haar gezin. En net daarom willen wij hen steunen, op elk mogelijk vlak. De komende maanden wil groep Bossuwé dan ook diverse initiatieven opzetten en communiceren via onze diverse kanalen”, zegt marketingverantwoordelijke Volkert Lapere.

Bij allerlei initiatieven denkt Philippe bijvoorbeeld aan een burger met frietjes. “Met een soort bijvoegsel met uitleg over ons initiatief en dat men een soort donatie kan doen, dit uiteraard volledig op vrijwillige basis. We gaan het project ook van nabij opvolgen: wat gebeurt er, wat is de stand van zaken, hoe evolueert en verloopt het, dat soort dingen”, klinkt het.

“We willen in de toekomst per jaar werken, doelgericht en consequent, en de nieuwe projecten zeer breed houden. Dat kan van alles zijn uit de regio, ik zou het graag regionaal houden. Als bedanking voor medewerkers en sponsors zouden we als afsluit een gratis dag organiseren op een mooie locatie.”

Het dagboek van prinses Lara kan je volgen via www.instagram.com/prinses___lara/.